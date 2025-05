Desafios da maternidade: a coragem e a luta coletiva

Foto: ChatGPT AI ciencia 11/05

A gestação é, por natureza, um período sensível, mas para Jéssica Marques, de 36 anos, a descoberta de que seu bebê, Vinícius, tinha mielomeningocele durante a primeira ultrassom morfológica trouxe um desafio ainda maior. A mielomeningocele é uma forma grave de espinha bífida, uma má-formação que afeta o desenvolvimento do tubo neural da criança.

Na 12ª semana de gestação, Jéssica e seu marido foram informados sobre a condição. "Fiquei anestesiada. Mas meu esposo disse que agora tínhamos uma missão", recorda. Com isso, iniciaram a busca por uma cirurgia intrauterina que pudesse melhorar as chances de vida do filho.

"Seguimos todas as etapas necessárias para a cirurgia, juntando documentação, exames e tudo que foi necessário. Passamos por todas as etapas e, durante toda a gestação, eu priorizei providenciar a cirurgia junto ao meu esposo e conseguir que o Vinícius ficasse o máximo de tempo dentro da minha barriga, já que havia o risco de prematuridade", contou.

A cirurgia foi realizada em São Paulo, quando Jéssica estava com 24 semanas, utilizando uma técnica menos invasiva, que permitiu uma recuperação rápida. Com o apoio de amigos e familiares, Jéssica superou os momentos difíceis, e o parto ocorreu com 31 semanas. Hoje, Vinícius tem 3 anos, é ativo e encantador, seguindo uma rotina de reabilitação.

Inspirada pela própria vivência, Jéssica utiliza suas redes sociais para informar sobre a mielomeningocele e proporcionar visibilidade às necessidades de suporte e cuidados para famílias que enfrentam diagnósticos semelhantes.