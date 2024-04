Vice-prefeito de Paraipaba morre durante prática de caiaque

Foto: Reproduçao/@elmanofreitas Vice-prefeito de Paraipaba morre afogado enquanto praticava caiaque no Rio Curu

O vice-prefeito da cidade de Paraipaba,, distante 94,1 km de Fortaleza, Aldemir Garcia dos Santos, de 40 anos, morreu na manhã deste sábado, 27, vítima de afogamento enquanto praticava caiaque no Rio Curu. A informação foi divulgada pelo governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais.

Garcia realizava uma travessia de caiaque no intuito de incentivar o esporte na região. A embarcação virou e ele foi arrastado pelas águas. Após procura, os moradores encontraram a vítima morta. Garcia deixa esposa e filhos.

Conhecido com Garcia da Zabelê, o político publicou vídeos da travessia no seu perfil no Instagram, por meio da ferramenta Stories que disponibiliza a publicação para visualização por 24 horas.

Ele ressaltava o uso de equipamentos de segurança na travessia, que fazia acompanhado de outras duas pessoas, e usava colete. "Estarei tudo equipado com acessórios de segurança", destacou.

"Não é muito violento, é só no começo mesmo, depois é bem pacífico. Indico o passeiozinho de caiaque. Nosso rio Curu", dizia em uma das publicações na plataforma. . Garcia teria perdido o controle da embarcação e sofrido o acidente posteriormente.

O governador Elmano de Freitas lamentou o caso. "Recebi com muita tristeza a notícia da morte do vice-prefeito de Paraipaba, Aldemir Garcia, que sofreu acidente enquanto praticava caiaque no rio Curu. Toda a minha solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de dor", escreveu o petista.

Pré-candidato a prefeito de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PT), por sua vez, prestou votos de pesar aos familiares e amigos, além da população local. "Toda a nossa solidariedade aos cidadãos e cidadãs de Paraipaba nesse momento de dor. Que Deus o acolha", escreveu o parlamentar em publicação no Instagram.

Pelas redes sociais, alguns seguidores também lamentaram a morte do político. "Meu amigo, estou sem acreditar. Vá em paz. Deus conforte o coração de seus familiares", destacou um deles.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e não houve retorno até a publicação desta matéria.