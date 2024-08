Médica vítima de acidente com avião em Vinhedo estava de mudança para o Ceará

Foto: Reprodução/ Instagram- Uopeccan ARIANNE Risso, residente de oncologia clínica no Hospital do Câncer de Cascavel

Uma das 62 vítimas da queda do avião da VoePass, nessa sexta-feira, 9, é a médica Arianne Risso, de 34 anos. Arianne chegaria ao Ceará no próximo dia 28, para morar em Fortaleza, cidade na qual a mãe reside há cerca de quatro anos.

Arianne estava no voo 2283, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino à Guarulhos, em São Paulo. Na tarde dessa sexta-feira, 9, contudo, a aeronave caiu em uma área residencial, vitimando fatalmente 58 passageiros e quatro tripulantes. Entre as vítimas, estão quatro empresários cearenses.

A mulher era residente de oncologia clínica no Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan). Em nota, a unidade lamentou a morte de Arianne e Mariana Comiran, que também estava no voo, afirmando que ambas "atendiam os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito".

"Profissionais competentes e que encontraram na Uopeccan a realização de um sonho: salvar vidas! Médicas humanas, que atendiam todos os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito. Não é à toa que eram recorrentes os elogios às duas em nossas ouvidorias. Era muito nítido o amor que ambas tinham pela profissão. Agora, só nos resta a saudade e lembranças de duas jovens médicas que partiram cedo demais", afirmou a instituição por meio de nota.

Conforme a Uopeccan, Arianne passou a fazer parte da instituição em 2023.

Neste sábado, dia 10, o Colégio Master, em Fortaleza, onde Arianne estudou entre os anos de 2004 a 2007, prestou uma homenagem à estudante pelas redes sociais.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida ex-aluna, Arianne Albuquerque, em um trágico acidente aéreo ocorrido no interior de São Paulo. Arianne foi aluna do Colégio Master desde 2004, quando ingressou na 8ª série (atual 9º ano), até a conclusão do 3º ano do Ensino Médio em 2007. Durante esse período, ela se destacou não apenas por seu desempenho acadêmico brilhante, mas também pela luz que irradiava em cada ambiente que frequentava. Sua generosidade, bondade e empatia deixaram marcas profundas em todos que tiveram a honra de conhecê-la", publicou em nota a escola.

Quatro empresários cearenses estão entre as 62 vítimas da queda da aeronave ATR-72, da empresa VoePass, em São Paulo, nesta sexta-feira, 9. Eles foram identificados como Wlisses Oliveira e Regicláudio Freitas, sócios de uma empresa de construção em Limoeiro do Norte; e Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula. As vítimas participaram de uma convenção do ramo da construção civil no Paraná.

Wlisses Oliveira morava no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Já Regicláudio vivia em Limoeiro do Norte. Além de sócios, eles representavam outra empresa do ramo de pisos no Estado e tinham outros negócios.

Thiago Almeida Paula era de Fortaleza, mas morava há anos em Mossoró (RN) e deixou esposa e uma filha de nove anos. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, divulgou nota de falecimento nas redes sociais: "Em oração para que Deus possa confortar a família de Thiago e todas as vítimas dessa tragédia", escreveu.

Raphael Bohne era empresário da R Bohne Representações Ltda, empresa localizada no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele era representante comercial de várias marcas de material de construção na Capital.