Arquidiocese divulga programação do Grito dos Excluídos 2024

Foto: FERNANDA BARROS MOVIMENTO denuncia a desigualdade social no País

Em sua 30ª edição, a Arquidiocese de Fortaleza divulgou a programação do Grito dos Excluídos, que se realizará no dia 7 de setembro.

O evento conta com a participação de entidades sociais, pastorais e movimentos populares para dar voz àqueles que são negligenciados, para denunciar injustiças sociais, econômicas e políticas.

A movimentação deste ano tem como lema "Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa?".

A programação do 30° Grito dos Excluídos na Arquidiocese de Fortaleza iniciará com a concentração no Passeio Público, no Centro, com músicas e apresentações artísticas às 14 horas e seguirá até às 18 horas.



Veja a programação completa