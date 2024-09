Encontro aborda perdão e 160 anos de obra espírita

Foto: FÁBIO LIMA CINCO dos principais livros espíritas estão em destaque no evento

A Federação Espírita do Ceará (FEEC) realiza, neste fim de semana, em Fortaleza, o 30° Encontro de Estudos Espíritas: Amor e Cristão no Mundo (ENESE). O evento é dedicado a Francisco Cajazeiras, fundador do Instituto de Cultura Espírita do Ceará e da Associação Médico-Espírita do Ceará.

A terapeuta, de 63 anoso, Ercília Sombra, comenta que pratica há mais de 30 anos o espiritismo e sempre gosta de acompanhar o evento, perdendo a conta de quantas vezes já foi.

"Eu sempre venho porque gosto muito. Sou espírita e faço parte da Fundação Bezerra de Menezes. Nós já estamos envolvidos nesse trabalho. Então, ouvir essas palestras sempre nos renova. Eu também já estou dando algumas palestras e isso é um crescimento espiritual, um crescimento pessoal e individual, que podemos aplicar".

Já o médium psicógrafo, Emanuel Cristiano, explicou que o Dia do Perdão, comemorado no último dia 30 de agosto e tema da palestra inaugural do encontro, é voltado para que "pudéssemos mergulhar em nós mesmos, nos colocando no lugar da dor do outro".



Outro tema abordado do evento deste ano, fala dos 160 anos de lançamento do livro "O Evangelho segundo o Espiritismo", do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec.

O vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, Fernando Bezerra, explica que o livro traz a temática de questões éticas e comportamentais.

Fernando também fala sobre o Codificação Espírita, um conjunto de cinco obras consideradas clássicas do espiritismo. As obras também são conhecidas como Pentateuco Espírita.

O primeiro livro chama-se “O Livro dos Espíritos”, que de acordo com Fernando, traz em seu desenvolvimento “a criação do espiritismo”. No segundo livro, O Livro dos Médiuns, a temática é a ciência espírita.

O terceiro livro, "O Evangelho Segundo o Espiritismo", que é o motivo da comemoração e será abordado no 30° encontro, traz a temática de questões éticas e comportamentais do ser humano.

O quarto livro, "O Céu e o Inferno", trata-se da justiça divina do ponto de vista espírita. Já no quinto e último livro, "A Gênese", Kardec aborda o aspecto científico da doutrina, analisando a origem do planeta Terra.

Além de tratar das obras, o evento conta com palestras, painéis e espaços para perguntas e respostas. A inscrição pode ser feita no site da Eventbrite ou presencialmente no local. O valor é de R$ 60.



Segundo Fernando, o evento é “aberto ao público espírita e não espírita”. De acordo com ele, a idade mínima para participar do evento é de 14 anos e não existe uma idade máxima para se inscrever. A expectativa é de receber 500 participantes. (Colaboraram Wilnan Custódio e Bárbara Mirelle/Especial para O POVO)

Serviço



30° Encontro de Estudos Espíritas: Amor e Cristão no Mundo (ENESE)

Quando: 31/8, das 13 às 21 horas

1°/9, das 8h às 12 horas

Onde: Avenida Beira Mar, 2500, Meireles. Fortaleza (CE)

Valor: R$ 60,00