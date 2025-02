Estação das Artes e Aterrinho da Praia de Iracema reúnem foliões no segundo sábado de Pré-Carnaval

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-02-2024: Movimentação de foliões no Pré-Carnaval na Estação das Artes, com o bloco carnavalesco "Pra quem gosta é bom". (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Estação das Artes e o Aterrinho da Praia de Iracema sediaram parte das festas no segundo fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza. Durante a tarde e início da noite deste sábado, 8, os foliões puderam curtir apresentações de blocos carnavalescos, grupos musicais e DJs nesses e em outros polos de lazer da Capital.

Dando partida à programação, o Bloco Pra Quem Gosta É Bom animou o público na Estação das Artes neste sábado, 8. Meia hora após o começo da festa, iniciada às 15 horas, o espaço já havia atingido sua capacidade máxima, formando uma fila de foliões que aguardavam do lado de fora a possibilidade de entrada.

Sob o teto da estação, Paulo César curtia acompanhado de seu namorado, Pedro Neto. O casal, que se conheceu em uma micareta em Salvador, hoje acompanha a agenda do bloco, desta vez em época de Carnaval.

Fantasiados de anjo e diabo, ambos compartilham o sentimento de pertencimento ao ciclo carnavalesco de Fortaleza. “Este ano não vamos viajar, vamos ficar aqui para aproveitar o que a cidade tem a oferecer. Não fazemos uma mega programação, mas, quando estamos disponíveis, vamos para a rua, independentemente de quem esteja tocando”, afirma Paulo.

O casal compôs o público de centenas de pessoas que foram levantadas pelos blocos "Pra Quem Gosta é Bom", "O Cheiro do Queijo", "As Serpentinas", e os DJs Ada Porã, Kaká di Paula e Maria Tavares, que comandaram a festa até às 20h30min.

Colados à grade, via-se Fernanda Nascimento, 41, e seu filho Heitor, de 5 anos, que esbanjavam roupas brilhantes com as cores do arco-íris. Folião desde a época da barriga, Heitor está familiarizado com o ambiente carnavalesco, à medida que a mãe faz parte do grupo “Minas Fantasiosas”, que acompanha a programação da época e se empenha em elaborar fantasias criativas.

Com sete integrantes originais e seus acompanhantes, o grupo se dedica a viver intensamente o pré-carnaval, pois nem sempre é possível reunir todos os participantes durante o período do carnaval, já que alguns se dividem entre Recife e Olinda.

“Todas as nossas fantasias são idealizadas com antecedência e pensadas para serem utilizadas em grupo. Nos reunimos, juntamos ideias e o Heitor participa de tudo isso desde que ele nasceu. Hoje em dia, ele tem muito gosto, inclusive pelas fantasias”, explica.

Ainda na premissa de fantasias chamativas, Daniely Mateus estava com uma vestimenta que remetia à de uma Santa, com uma placa que dizia “Santa Paciência”. Apesar da suposta falta de paciência, e acompanhada das amigas, a foliã sorria e não escondia sua paixão pela celebração.

“Eu amo carnaval, amo pensar em fantasias. E este ano, com essa programação descentralizada em vários polos, sinto que o acesso à festa tem sido mais democrático para todos. Estou circulando por vários polos e fico feliz de ver essa mudança”, ressalta.

Aterrinho tem movimentação tímida e reforço em segurança

No Aterrinho da Praia de Iracema, o bloco Mambembe subiu ao palco com o lema “Carnaval é a festa da carne, mas também do amor”. Tocando clássicos como “Baianidade Nagô”, o grupo integrou a programação deste sábado, que ainda contou com Baqueta Clube de Ritmistas, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e DJ Kinas, além de Moacyr Luz & Samba do Trabalhador.

Com o início da programação às 15 horas, a Avenida Historiador Raimundo Girão tornou-se o cenário para que o público ainda discreto acompanhasse o cortejo de blocos como Unidos da Cachorra e Camaleões do Vila.

Simultaneamente, às 17h, teve início a programação no palco principal, com a DJ Kinas, seguida pelo Bloco Mambembe, Moacyr Luz & Samba do Trabalhador e com previsão de encerramento com o Bloco Bonde Batuque.

Dentre os foliões, muitos utilizavam glitter e adereços coloridos, mas ainda com manifestações tímidas de fantasias elaboradas.

Com roupa casual, aos pés do palco, Edna Mesquita curtia a programação do aterro, acompanhada de seu irmão. Aos 64 anos, a piauiense, recém-chegada ao Ceará, afirma que poder brincar o carnaval em Fortaleza é uma de suas grandes alegrias.

“Costumo viajar para o Rio e Salvador, mas este ano resolvi passar aqui. Pra gente dançar não tem idade. Estive na Praia de Iracema sábado passado e tive que voltar hoje. Exige uma certa logística, pois moro no Eusébio, mas a alegria é grande de poder curtir essa programação gratuita”, destaca.

Para garantir a tranquilidade na folia, o local também recebeu reforço de aparato policial, que acompanhavam a movimentação ao lado da entrada do Aterrinho. A segurança sexual dos foliões também foi auxiliada com distribuição de preservativos gel lubrificantes e oferta testes rápidos para ISTs, feita pela Prefeitura de Fortaleza.