Ceará é o 5º do Brasil com mais renegociações pelo Desenrola Fies

Com mais de 15 mil beneficiados e R$ 757,2 milhões de dívidas renegociadas, o Ceará o quinto estado do Brasil que mais fechou acordos pelo Desenrola Fies.

A iniciativa, promovida pelo Governo Federal, visa oferecer descontos de até 99% para que dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) sejam equalizadas.

Em todo Brasil, o programa Desenrola Fies já beneficiou 253.142 pessoas, conforme balanço divulgado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com dados até a primeira semana de abril.

O prazo para aderir ao programa e conseguir uma renegociação de dívida no Fies segue até o próximo dia 30 de maio. A partir do programa, mais de R$ 475 milhões puderam retornar aos cofres públicos.

Conforme o Governo, as renegociações referem-se a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados R$ 11,51 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de R$ 2,18 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o retorno aos cofres públicos foi de R$ 475,6 milhões.

Desenrola do Fies: cenário nacional



São Paulo é o estado que contabilizou mais renegociações, com 48.287 estudantes beneficiados e mais de R$ 1,8 bilhão em dívidas renegociadas. Já a menor contabilização foi em Roraima, com 754 pessoas e R$ 31 milhões em acordos.

Veja abaixo o número de pessoas beneficiadas em cada estado



Acre: 2.168

Alagoas: 3.500



Amazonas: 4.724

Amapá: 1.935

Bahia: 20.565

Ceará: 15.041

Distrito Federal: 8.188

Espírito Santo: 4.707



Goiás: 7.011

Maranhão : 6.817

Minas Gerais: 31.242

Mato Grosso do Sul: 5.291



Mato Grosso: 10.213

Pará: 5.067



Paraíba: 5.540



Pernambuco: 8.751

Piauí: 3.722



Paraná: 9.936

Rio de Janeiro: 15.325

Rio Grande do Norte: 4.128

Rondônia: 2.155

Roraima: 754

Rio Grande do Sul: 9.218

Santa Catarina: 3.884

Sergipe: 3.976

São Paulo: 48.287

Tocantins: 1.469

Não informado: 9.528



Desenrola Fies: saiba como aderir



As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023.

Além disso, o programa disponibiliza descontos que podem chegar até 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo do cenário.

Iniciado em novembro do ano passado, os interessados podem aderir ao Desenrola do Fies até o dia 31 de maio.

Os pedidos de renegociação ou simulação devem ser feitos à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil (BB). O processo pode ser realizado de forma virtual, por meio dos aplicativos das instituições bancárias.

Quem tem direito aos 100% de abatimento nos juros e quais os outros descontos no Fies

A regra é que estudantes com dívidas atrasadas em até 90 dias terão desconto de até 100% nos juros, mais até 12% no valor propriamente dito do débito, mas caso o pagamento seja à vista.



Sem a redução no valor principal, a quitação também pode ser realizada em até 150 parcelas, com 100% de desconto nos juros.

Conforme o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o aluno que esteja cursando ou formado e se encaixe dentro das regras poderão chegar aos 100% de desconto nos encargos.

Aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que tenham recebido Auxílio Emergencial até 2021 chegam a 99% de abatimento em débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, na modalidade à vista.

Para alunos com dívidas vencidas em até 360 dias, sem estarem nos programas acima, a redução é de até 77% do valor do montante total da dívida, se ela for paga totalmente.

Confira no Dei Valor, tudo sobre o novo refis do Fies

