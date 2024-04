Ceará tem 37 trechos próprios para banho; Fortaleza tem 9 pontos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA tem 9 trechos próprios

O estado do Ceará tem 37 trechos próprios para banho, de acordo com o boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira (26).

Nove desses pontos estão em Fortaleza. O setor Centro da Capital concentra o maior número de trechos, com cinco pontos apropriados, são eles:

Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar;



Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;



Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro;



Praia do Meireles - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho;



Praia do Meireles - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

O setor Leste da Capital, da Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, até a Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba, apresenta condições apropriadas para banho.

No setor Oeste, dois trechos estão adequados, a Praia da Leste na altura da Av. Filomeno Gomes e na Praia da Colônia ao final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.

Setor Leste

Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos;

Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

Setor Oeste

Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes;

Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.

Praias do interior do estado

O litoral Leste do Ceará possui 14 pontos próprios para banho, com destaque para: Morro Branco, Barro Preto, Canto Verde e Prainha. Já o litoral oeste, tem 14 trechos adequados para os banhistas, abrangendo praias como Lagamar do Cauípe, Pecém, Almofala, Jericoacoara e Praia do Preá.

Importante destacar que no Litoral Oeste do estado o boletim da Semace aponta um trecho do litoral do município de Camocim como impróprio para banhos, mais precisamente próximo a praia onde é feito a travessia das balsas. Além desse trecho impróprio, há outras praias que estão em estado de atenção, são elas: Bitupitá em Barroquinha, Flecheiras em Trairi e Taiba no município de São Gonçalo do Amarante.



Já no Litoral Leste nenhuma praia está impropria para banho, mas três estão em estado de atenção conforme o boletim da Semace, são elas: Tabubinha em Beberibe, e Canoa Quebrada e Quixaba em Aracati.