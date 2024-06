Festa de São Pedro: pescadores celebram com procissão marítima no Mucuripe

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-06-2024: Procissão de São Pedro, na Igreja de São Pedro dos Pescadores, no bairro Mucuripe. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

Para agradecer e pedir proteção nas idas e vindas do mar, pescadores de Fortaleza celebram o Dia de São Pedro neste sábado, 29. A festa foi iniciada em 18 de junho e culminou em uma missa na Capela de São Pedro dos Pescadores, no bairro Mucuripe, nesta manhã. Logo depois, a imagem do santo apóstolo foi levada em procissão marítima até o espigão do Náutico.

Damião Costa Silva, 54, trabalha com a pesca há 30 anos e participou de um dos momentos mais esperados da festa: após a missa, um grupo de pescadores coloca a imagem do santo nas costas e carrega até a embarcação que os espera no mar. Os homens vestiram roupas tradicionais, com a rede de pesca pendurada no ombro.

“Para a gente é muito gratificante estar aqui representando a nossa classe. A gente nunca deixa passar essa comemoração”, afirma. O grupo é seguido por crianças, jovens e idosos até a beira da praia, aclamado com palmas e gritos de “viva São Pedro”.

Segundo Maria Cristina de Paula, presidente da Colônia de Pescadores Z8, nesta edição mais de 400 pessoas seguiram com a imagem na procissão marítima pedindo bênçãos para as águas do mar. Os fiéis foram divididos em 30 embarcações.

“É um momento de fé, momento cultural, porque é o dia de São Pedro e dia do pescador pra gente celebrar”, diz a presidente. Cristina afirma que a festa ocorre desde os anos 1930 na Capital. Desde 2012, os festejos de São Pedro e a igreja dos pescadores são considerados patrimônio histórico-culturais de Fortaleza.



A massoterapeuta Jozeanne Cavalcante, 55, conta que vai à procissão todos os anos. Apesar de não ter mais pescadores entre os parentes, ela reverencia a atividade que foi presente na vida dos seus antepassados. A família continua morando no Mucuripe e sendo devota de São Pedro. “Tenho muita fé que vou conseguir uma graça com ele”, afirma.

O padre Juarez de Brito Cardoso, que celebrou a missa deste sábado, explica que São Pedro é considerado o santo protetor dos pescadores por também ter sido um trabalhador do mar. Foi apóstolo de Jesus e o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. “Como todos nós, ele teve seus altos e baixos, chegou a negar Jesus. Mas acabou fincando o pé no caminho, sendo fiel até o fim”, relata.

Para o pároco, a festa não está mais tão cheia de pescadores quanto costumava ser, apesar de ainda ser animada e receber muitos fiéis. “Muita gente que morava por aqui está morando em outros bairros. Mas ainda vêm, participam, guardam essa memória e mantêm o costume.”