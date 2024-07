Sana 2024: Muca Muriçoca e cosplays são destaque no 2º dia do evento

Foto: Giordano Bruno/O POVO A professora Quesia Campos se fez presente no segundo dia de Sana 2024 como cosplay de Shizuzinha, do anime Sono Bisque

Começou na sexta-feira, 12, a segunda edição do Sana 2024, o maior evento geek do Norte e Nordeste. Neste sábado, 13, o evento atraiu grande público ao Centro de Eventos do Ceará com programação que incluiu música, karaokês, salas temáticas e mais.

Com diversas atividades de dança, jogos e muitos cosplayers, o Sana conta com a participação de dubladores renomados como Gilberto Baroli, Letícia Quinto e Hermes Baroli, que celebraram os 30 anos do anime "Cavaleiros do Zodíaco" no Brasil. Outro destaque do sábado foi a presença do youtuber Muca Muriçoca, que realiza a 100ª edição do seu popular quadro "Cantadas Enfadonhas".

Foto: Giordano Bruno/O POVO Letícia Araújo foi á segunda edição do Sana 2024 com cosplay de Viuva Negra

Viúva Negra

A estudante Letícia Araújo chegou ao Centro de Eventos do Ceará com o cosplay de Viúva Negra. Com esta edição, ela completa três participações no Sana. Para Letícia, além de poder viver seus personagens favoritos, a ocasião proporciona momentos de socialização com pessoas que dividem os mesmos gostos que ela.

“Depois que comecei a vir para o Sana, mudei muito. Eu ficava muito em casa, agora estou saindo mais, conhecendo mais pessoas com o mesmo gosto”, conta. Ela afirma ainda que já possui outro cosplay pronto para o domingo de evento: “Eu venho de Ravena e já estou muito ansiosa”.

Foto: Giordano Bruno/O POVO A professora Quesia Campos se fez presente no segundo dia de Sana 2024 como cosplay de Shizuzinha, do anime Sono Bisque

Shizuzinha

“Foi amor à primeira vista”, diz a professora Quesia Campos sobre a personagem Shizuzinha, do anime Sono Bisque. Tamanha admiração levou a profissional da educação a fazer cosplay da personagem: “Não era o meu estilo de anime, mas quando eu assisti, me apaixonei. Ela é maravilhosa”.

Em meio aos olhares fascinados, ela é frequentemente abordada com pedido de fotos. “Não sou chata com isso. Muito pelo contrário, quem quiser tirar foto comigo, tiro, e ainda faço várias poses diferentes”, brinca.

Para ela, essa troca de experiências é o que torna o Sana um evento único. “Aqui é para conhecer pessoas, conhecer culturas. Se você não é fã de alguma coisa, você fica nem que não queira”, diz.

Foto: Giordano Bruno/O POVO Lucas Gabriel destaca que seu principal interesse pelo Sana, em Fortaleza, é a cultura K-pop

Fã de K-pop

Para Lucas Gabriel, motorista de aplicativo, a grande atração do evento é o contato com o K-pop: “Eu gosto bastante do estilo, fico aqui impressionado vendo a galera dançar”.

Mesmo atraído pelos grupos musicais, Lucas não deixou de trazer consigo a cultura do anime: “É uma Anya mais fortinha”, ri. O motorista está nesta edição do Sana com o cosplay de Anya, personagem principal da produção "Spy X Family", que não é o primeiro dele. “Eu estou em todos os Sanas. Dessa vez, achei essa roupa baratinha e vim”, completa.

Empreendedorismo

Além dos cosplays, o Sana dispõe de várias lojas com artigos relacionados ao universo geek. Um dos empreendedores que está na segunda edição do evento em 2024 é Jonata Lira, que é proprietário de um dos stands do local. Ele tem parceria com o Sana há 19 anos, sendo um dos empreendedores mais antigos do segmento no festival. A loja vende desde chaveiros e souvenirs a roupas e acessórios.

Ele conta que nesta edição a expetativa já começou alta: “a gente já vende ingresso para o Sana há bastante tempo, e esse ano teve a maior procura desde que nos tornamos ponto de venda. Conseguimos esgotar todos os lotes”.

Jonata comenta, ainda, que participa de diversos eventos voltados para a cultura geek e nerd em muitos outros estados do Brasil. Mas segundo o comerciante, o acolhimento do público cearense é um diferencial. “O pessoal aqui em Fortaleza é muito engajado”, diz ele.

“Onde a gente vai, as pessoas falam que temos muita sorte em ter o maior evento da cultura geek e nerd do Norte e Nordeste na nossa casa. Como empresário, nenhum evento rende tanto como o Sana”, completa.

Foto: Giordano Bruno/O POVO Mônica Gouveia, natural de Maceió, veio à capital cearense exclusivamente para curtir o Sana

A Casa do Dragão

Os seriados também atraem os frequentadores do evento. Fantasiada como a personagem Rhaenyra, da série Casa do Dragão, a estudante Mônica Gouveia, natural de Maceió, veio à Capital cearense exclusivamente para curtir o Sana. Ela conta que começou a fazer cosplay em 2018, inspirada pela cultura japonesa, principalmente os animes.

“Eu testei alguns cosplays, mas depois parei. Voltei agora por causa da A Casa do Dragão, que foi o que me inspirou”, declara. Mônica afirma ainda que o gosto pelos animes diminuiu, mas a performance artística do cosplay permanece constante em sua trajetória: “agora me encontrei mais nesse âmbito de TV e pretendo investir nisso”.

A estudante é frequentadora assídua de eventos desse tipo. Com diversas participações no Nordeste e Sudeste, ela diz que o Sana “chama atenção pela quantidade de conteúdo temático”.

Encontro de amigas

Outra característica do Sana é sua capacidade de reunir amigos em torno de interesses em comuns, mesmo que seja pela curiosidade. Neste sábado, 13, a estudante de Curitiba Ana Numanisque foi ao evento a convite de sua amiga, Day Silva: “Tô amando, é gigantesco. Lá em Curitiba não tem nada parecido”.

Day explica que elas se conheceram em 2020 por meio das redes sociais e nunca tinham se encontrado pessoalmente até então. “Convenci ela a vir passar um tempo comigo e me ver pessoalmente. A gente se conheceu quando eu estava começando a fazer cosplay, então foi muito especial", conta.

As duas foram ao Sana para aproveitar o evento em sua totalidade, desde as palestras até as exposições. "Eu disse para ela 'vem que a gente vai à tirolesa'. E aqui estamos, na tirolesa!", exclama Day. "Mas, para as próximas edições, espero encontrar ainda mais novidades", acrescenta.