Angelus Solidário marca abertura da Caminhada com Maria 2024, em Fortaleza; veja

Foto: Flávia Oliveira / O POVO O Angelus Solidário abriu a Caminhada com Maria deste ano e foi realizado no sábado, 3

O pôr do sol na orla mais famosa de Fortaleza atrai moradores da Capital e turistas para o cenário de cartão postal. No entanto, neste sábado, 3 de agosto, além de apreciar a natureza, quem passou perto do anfiteatro da avenida Beira Mar, também conhecido como anfiteatro Flávio Ponte (ou mesmo anfiteatro da Volta da Jurema, para os mais antigos), pôde louvar e rezar a Deus.

O encontro Angelus Solidário marcou a abertura da Caminhada com Maria 2024 e foi realizado pela Arquidiocese de Fortaleza, em parceria com a missionária católica Babi Maria, da Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho.

“Fazemos a devoção do Santo Terço no primeiro sábado de todos os meses. Neste ano, recebemos a honra e a graça de fazer a abertura da Caminhada com Maria. O sábado então será dia de Santo Terço, Santíssimo Sacramento e é claro, muito louvor”, destacou a missionária.

“É a primeira vez que o evento está sendo feito na Beira Mar, o que é uma grande alegria, porque o ambiente, por si só, nos leva à contemplação e à presença de Jesus e de Nossa Senhora”, disse Babi Maria.

O cantor católico Luiz Carvalho, apresentado como participação especial, também ficou feliz com a escolha do local. “Estamos em um local público, então temos a oportunidade de mostrar o nosso amor a Jesus e à Nossa Senhora a quem está passando por aqui”, apontou.

Foi o caso do casal de autônomos Nayara Rodrigues e Jorge Tadeu Ribeiro, ambos de 28 anos e congregados na paróquia do bairro João XXIII. Ela carregava uma almofada ortopédica porque se recupera de uma lesão no cóccix, mas ainda assim não deixou de interromper o passeio para ouvir os cânticos de adoração.

“Estávamos só dando uma volta, mas daí vimos o público e resolvemos dar uma olhada. Não sabíamos da realização do evento, mas vendo aqui, achamos que está sendo muito bonito, gostamos!”, elogiou Nayara.

O nome Angelus Solidário foi escolhido devido ao horário do evento, às 18 horas, quando se reza a oração do Angelus.

O Angelus é, para os católicos, o momento da Anunciação feito pelo anjo Gabriel à Virgem Maria sobre a concepção de Jesus Cristo.

Atendendo ao pedido da Arquidiocese de Fortaleza, muitas pessoas fizeram doações de alimentos não perecíveis, além de itens de higiene pessoal. O montante arrecadado será destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pela Obra Lúmen, que funciona no Dionísio Torres, e para a Toca de Assis, no bairro Damas.

A Caminhada com Maria é feita em devoção à padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, é realizada anualmente no dia 15 de agosto. O evento foi decretado em 2015 como patrimônio cultural imaterial do Brasil.