Todos os 62 corpos do acidente do voo 2283 foram removidos

Foto: REBECA SCHUMACKER/ESTADÃO CONTEÚDO MOVIMENTAÇÃO em frente ao condomínio Recanto Florido, na cidade de Vinhedo

O governo paulista divulgou às 18h50min de ontem, 10, boletim informando que foram resgatados todos os corpos das vítimas do acidente com a aeronave ATR-72, da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Ao todo, 62 corpos, sendo 34 masculinos e 28 femininos, estão sendo encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML), que fica no bairro de Cerqueira César, em São Paulo, para identificação e posterior liberação às famílias. O número de vítimas foi atualizado de 61 para 62, ontem, com a confirmação do embarque do representante comercial Constantino Thé Maia.

A unidade do IML foi fechada para oferecer um atendimento ininterrupto e exclusivo às vítimas da tragédia. Até o começo da noite deste sábado, 50 corpos já tinham sido encaminhados ao IML central e o restante deve chegar nas próximas horas.

Trabalhos de reconhecimento

Duas vítimas já foram identificadas e 30 corpos foram necropsiados e radiografados. As vítimas identificadas são Danilo Santos Romano, de 35 anos, o piloto da aeronavee; e o copiloto, Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos. A informação é da Defesa Civil do Estado de São Paulo

O IML colocou uma equipe com mais de 20 médicos legistas e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia para executar os trabalhos de reconhecimento. O governo paulista informou que as demais ocorrências estão sendo direcionadas para outras unidades do IML de São Paulo, nas zonas leste e oeste, com funcionamento de 24 horas.

O governo também divulgou que continua, junto com a empresa, recepcionando familiares das vítimas do acidente. Trinta e oito famílias já foram recebidas e estão sendo atendidas. O próximo boletim será divulgado de acordo com o andamento dos trabalhos por parte do IML.

Caixas-pretas

As caixas-pretas contendo os gravadores de voz da cabine e de dados do voo 2283, da Voepass Linhas Aéreas, foram abertas por profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), neste sábado (10). Segundo nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB), os trabalhos de análise dos conteúdos já começaram e devem ser concluídos em 30 dias, quando será divulgado o Relatório Preliminar de Acidente Aeronáutico.

De acordo com o Cenipa, o material foi encaminhado ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília.

Investigação

A FAB informou ainda que o trabalho de investigação está sendo realizado por funcionários do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão sediado na capital paulista, que já atuam na extração e degravação de dados de forma ininterrupta para que os trabalhos avancem para a fase de análise.

“Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura, entre outros”, destacou.