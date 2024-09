Candidato a vereador simulou próprio sequestro em Iguatu, afirma Polícia Federal

Foto: reprodução/vídeo Vídeo mostra homem amarrado com fios de arame farpado

O candidato a vereador de Iguatu, Eliomar Cardoso (PT), teria simulado o próprio sequestro, de acordo com apuração da Polícia Federal. Ele confessou aos agentes ter forjado o crime.

"Desde o início das investigações, as inconsistências foram notadas pela Polícia Federal. O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da PF ter forjado o crime", afirma nota divulgada pela PF.

Eliomar será indiciado por falsa comunicação de crime, conforme previsto no Código Penal Brasileiro. A pena pode ser de detenção de um a seis meses e pagamento de multa.

"A Polícia Federal reforça que a disseminação de fake news é uma prática que causa prejuízos significativos à sociedade e às instituições, e que todos os casos serão investigados com a seriedade que merecem", diz o texto.

Entenda o caso

Um boletim de ocorrência foi registrado na noite desta sexta-feira, 30, relatando o suposto sequestro do vereador. Ele teria sido mantido em cárcere privado, amarrado dentro do próprio veículo com arame, como mostra um vídeo reproduzido nas redes sociais.

No vídeo, Eliomar fala que os sequestradores teriam rasgado os panfletos e material de divulgação da candidatura. As imagens mostram ainda a Polícia Militar acompanhando a ocorrência.

Questionada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Pessoal (SSPDS) afirmou que as forças de segurança estavam investigando o caso.