Wagner diz ter aprendido a dialogar com governos, mesmo adversários

O candidato à Prefeitura de Fortaleza e líder das pesquisas, Capitão Wagner (União), afirmou neste sábado, 31, que sua forma de pensar mudou nos últimos quatro anos, além de ter mais experiência administrativa. De acordo com ele, aprendeu que é preciso dialogar tanto com Governo Estadual e Federal, hoje do PT, mesmo sendo adversário político.

"Mudou (forma de pensar), a gente amadurece. Não só por ter feito mais um curso superior, não só por ter um currículo mais abastado, mas por ter já experiência e vivência de entender que pra estar no Executivo, como eu estive lá em Maracanaú, a gente precisa dialogar. Dialogar com o Governo do Estado, dialogar com o Governo Federal. Sou adversário político, mas na hora de fazer gestão vou ter que obrigatoriamente sentar na mesa, cobrar, dialogar", afirmou ao O POVO em visita ao Centro Fashion.

Wagner disse que o prefeito José Sarto (PDT) não senta para conversar com o governador Elmano de Freitas (PT). "Critica demais e com isso perde a Cidade", declarou. Ele, por sua vez, foi enfático e disse que irá procurar o gestor caso seja eleito para buscar soluções em temas como segurança pública.

"A gente tem visto a Cidade perder na saúde, na segurança pública, e no primeiro dia de governo já quero sentar com o secretário de segurança do Estado, com o próprio governador, para mostrar que é possível a Prefeitura dar a sua parcela de contribuição na segurança", pontuou.

Confira imagens da visita de Capitão Wagner ao Centro Fashion:

FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-08-2024: Capitão Wagner faz campanha no Centro Fashion. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-08-2024: Capitão Wagner faz campanha no Centro Fashion. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-08-2024: Capitão Wagner faz campanha no Centro Fashion. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-08-2024: Capitão Wagner faz campanha no Centro Fashion. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Capitão Wagner projeta 12 prefeitos e 6 vereadores pelo União Brasil

Capitão, que também é presidente estadual do União Brasil, afirmou que por Fortaleza se tratar de uma eleição acirrada, não permite que tenha espaço para dividir o tempo e atuar em outras campanhas do partido no Ceará, mas se mostrou confiante em eleger pelo menos dez prefefeitos.

"A gente vê a eleição do Roberto (Pessoa) em Maracanaú bem consolidada, lá em Pacatuba a Larissa (Camurça) tem crescido muito, a gente acredita na vitória dela. Sobral, o nome do Oscar (Rodrigues) tá consolidado, acredito que vai ser uma eleição acirrada, mas com grande chance de vitória. No Crato, o Dr. Aluizio fez uma união lá com o PL muito forte e acredito que a gente vai ter um bom resultado", afirmou.



"Hoje a gente tem uma prefeitura, espero aí depois desse resultado do pleito ter pelo menos 10 ou 12 prefeituras, que é um excelente resultado", completou.



Já em Fortaleza, além de sua eleição, Wagner projetou que o União Brasil poderá conseguir seis cadeiras na Câmara Municipal, onde atualmente ocupa apenas uma vaga. "Voto de legenda vai ajudar, a gente tem alguns puxadores que eu acredito que vão fortalecer. Temos candidaturas novas, mas com pautas muito fortes", disse.



"A gente tem uma equipe, um grupo de candidatos a vereadores que nos dá a certeza de que todos terão um bom resultado e por isso vamos ter uma eleição de seis", afirmou.