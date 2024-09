Três homens morrem em confronto com a PM em Miraíma, no Ceará

Foto: Divulgação/PM Quatro revólveres, munição, maconha, rádios comunicadores e celulares foram apreendidos na ocorrência em que três homens morreram em confronto com a PM em Miraíma

Três homens morreram em decorrência de intervenção policial na tarde dessa sexta-feira, 20, em Miraíma, município do Vale do Curu.

Na ação, a Polícia Militar apreendeu quatro revólveres calibre 38 e 32, além de 26 papelotes de maconha, 71 munições, três rádios comunicadores e telefones celulares.

A PM informou que, por volta das 14 horas, agentes da 1ª Companhia do 11º Batalhão se dirigiram à localidade de Açude das Irmãs, na Zona Rural de Miraíma, para averiguar denúncia de que quatro homens armados estavam escondidos em um matagal.

“Com o apoio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), as equipes realizaram buscas e se depararam com o grupo suspeito que, ao perceber a presença policial, efetuou disparos de arma de fogo contra os militares”, afirmou a corporação em nota.



“Em legítima defesa e para cessar a injusta agressão os policiais revidaram. Cessados os tiros, foi verificado que três suspeitos foram lesionados, sendo socorridos em seguida, porém, todos foram a óbito no hospital”.



O quarto suspeito conseguiu fugir e é procurado pelas forças de segurança. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca, município vizinho a Miraíma, onde o material apreendido foi entregue pelos PMs.

Trio morto em confronto com Polícia: Violência no Ceará

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), até agosto, a mais recente atualização disponível, 125 pessoas morreram em 2024 em intervenções policiais no Ceará. É um número 22,54% maior que os 102 casos registrados no mesmo período do ano passado.