71 municípios do Ceará terão Lei Seca neste domingo; Fortaleza fica fora

Foto: Reprodução/Pixabay Lei Seca nas Eleições 2024 no Ceará: Veja quais os municípios aderiram

Decisões judiciais impõem a 71 municípios cearenses a Lei Seca para esse fim de semana de eleições. Assim, o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ficam restritos.

(Veja abaixo a lista de municípios cearenses que terão Lei Seca).

O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE). Conforme as informações, Fortaleza não faz parte da lista.

Nessa sexta-feira, 4, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) optou por não publicar portaria exigindo o cumprimento da Lei Seca no Estado, deixando a decisão a cargo do juiz de cada comarca.

Nos 71 municípios que terão Lei Seca existem diferenciações entre si. Em alguns casos, a comarca decidiu por proibir o comércio e o consumo de bebidas alcóolicas somente neste domingo de eleição, 6/10.

O presidente da Abrasel-CE, Taiene Righetto, lamenta a decisão dessas comarcas pela preocupação da sustentabilidade do setor de alimentação fora do lar. Ele destaca que o setor passa por uma crise e reclama que as decisões foram tomadas de última hora, gerando prejuízos.

"Os bares e restaurantes cearenses são pequenos e acabam comprando seus estoques por dia. Como a decisão foi tomada em cima da hora, muitos empreendimentos preferiram não correr o risco de comprar e não poder vender, e agora, após a não adesão da lei, estão encontrando dificuldades de abastecimento", afirma.

Confira quais os municípios cearenses tiveram decretada Lei Seca

Cidades com portaria válida a partir deste sábado, 5, até domingo, 6

Aquiraz: 18h às 18h

Aratuba: 22h às 19h

Banabuiú: 22h às 19h

Capistrano: 22h às 19h

Choró: 22h às 19h

Crato: 22h às 19h

Icó: 22h à 0h

Ipueiras: 22h às 19h

Itapiúna: 22h às 19h

Itatira: 22h às 18h

Morrinhos: 18h às 18h Orós: 22h à 0h

Palmácia: 22h às 18h

Poranga: 22h às 19h

Quixadá: 22h às 19h

Quixeramobim: 22h às 18h

Umari: 22h à 0h

Cidades com portaria válida a partir de domingo, 6:

Aiuaba: 0h às 18h

Alcântaras: 0h às 18h

Altaneira: 0h às 18h

Aracati: 0h às 20h

Ararendá: 0h às 17h01min

Arneiroz: 0h às 18h

Baixio: 0h às 18h

Barro: 0h às 18h

Barroquinha: 0h às 18h Beberibe: 0h às 18h

Bela Cruz: 0h às 18h

Brejo Santo: 0h às 18h

Cascavel: 0h às 18h

Chaval: 0h às 18h

Chorozinho: 0h às 18h

Eusébio: 0h às 18h Forquilha: 0h às 18h Fortim: 0h às 20h

Guaiúba: 0h às 18h

Groaíras: 0h às 18h Icapuí: 0h às 20h

Independência: 0h às 17h30min

Ipaumirim: 0h às 18h

Ipu: 0h às 18h

Irauçuba: 0h às 18h

Itapajé: 0h às 18h

Jati: 0h às 18h

Maranguape: 0h às 18h

Marco: 0h às 18h

Massapê: 0h às 18h

Mauriti: 0h às 17h

Meruoca: 0h às 18h

Mombaça: 0h01min às 18h

Nova Olinda: 0h às 18h

Nova Russas: 0h às 17h

Pacajus: 0h às 18h

Pacatuba: 0h às 18h

Paracuru: 0h às 18h

Paraipaba: 0h às 18h

Parambu: 0h às 18h

Penaforte: 0h às 18h

Pindoretama: 0h às 18h

Pires Ferreira: 0h às 18h

Porteiras: 0h às 18h

Santana do Cariri: 0h às 18h

São Gonçalo do Amarante: 0h às 18h

Senador Sá: 0h às 18h

Sobral: 0h às 18h

Tauá: 0h às 18h

Tejuçuoca: 0h às 18h

Viçosa do Ceará: 0h às 18h

Fonte: Levantamento feito pela Abrasel-CE. Outros três municípios não foram informados pela associação

