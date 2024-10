Avião monomotor cai em Missão Velha, no Cariri, e deixa duas pessoas feridas

Foto: Reprodução/Redes sociais Aeronave caiu e deixou feridos

Um avião monomotor caiu na tarde desse sábado, 5, em Missão Velha, na região do Cariri cearense. Dois homens estavam na aeronave no momento do acidente e ficaram feridos. De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), equipes foram acionadas para atender à ocorrência por volta das 13 horas, e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Informações apuradas pela rádio O POVO CBN Cariri apontam que a aeronave estava vindo de João Pessoa, na Paraíba, e tinha como destino Juazeiro do Norte, no Ceará.

Quando se aproximava da pista no sítio Gavião, o avião começou a apresentar pane no motor. O controle de Juazeiro acionou os bombeiros quando a aeronave declarou emergência.

Dois homens, que não foram identificados, estavam dentro do avião no momento da queda. Segundo CBMCE, um deles "apresentava ferimentos leves" e outro sofreu "um provável quadro de fratura nos membros superiores".

Ambas as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas a uma unidade de saúde localizada na região.

Causas estão sendo investigadas

Conforme os bombeiros, as causas do acidente "serão investigadas pelas autoridades competentes". Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer/SSPDS) estiveram no local.

Em nota encaminhada à rádio O POVO CBN Cariri, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência.



"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", destaca órgão em nota.