Preços de gasolina, etanol e gás de cozinha caem no Ceará; veja valores

Foto: Samuel Setubal PESQUISA foi realizada no Estado pela ANP

A pesquisa semanal dos preços dos combustíveis realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) no Ceará revela queda de preços. Gasolina, etanol e gás de cozinha apresentaram retração de valores em relação ao observado na semana anterior.

Conforme a ANP, entre os dias 29/9 e este sábado, 5/10, o preço médio da gasolina foi de R$ 5,93 no Estado. O valor mais baixo para o combustível foi de R$ 5,64, enquanto o máximo foi de R$ 6,79.

O valor médio da gasolina nesta semana representa uma variação negativa de 0,5%, pois a média da semana passada fechou em R$ 5,96.

O etanol foi outro combustível que apresentou redução média no Ceará. Nesta semana, o preço variou entre R$ 4,48 e R$ 5,63, resultando no valor médio de R$ 4,92. O custo é 1,6% menor do que a semana passada, quando o etanol custou em média R$ 5.

Outra variação negativa de preços foi observada no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) comercializado em botijões de 13 quilos, ou gás de cozinha. O custo variou entre R$ 95 e R$ 115, o que resultou no valor médio de R$ 103,99 nesta semana, queda de 1,92% em relação aos R$ 106,03 da semana anterior.

A pesquisa da ANP ainda consultou o custo aos motoristas dos demais combustíveis e observou estabilidade nos preços.

No caso do diesel, o valor médio subiu de R$ 6,43 para R$ 6,44 em uma semana, pois o valor mínimo foi de R$ 5,94 e o máximo de R$ 6,89.

Já o Gás Natural Veicular (GNV) teve alta no seu custo médio de R$ 4,74 para R$ 4,76. No Ceará, os motoristas encontraram nesta semana preços variando entre R$ 4,69 e R$ 6,28.

Confira os preços dos combustíveis no Ceará - 29/9 a 5/10

Gasolina

Preço médio: R$ 5,93 (R$ 5,96 na semana passada)

Preço mínimo: R$ 5,64

Preço máximo: R$ 6,79

Preço médio: R$ 5,93 (R$ 5,96 na semana passada) Preço mínimo: R$ 5,64 Preço máximo: R$ 6,79 Etanol

Preço médio: R$ 4,92 (R$ 5,00 na semana passada)

Preço mínimo: R$ 4,48

Preço máximo: R$ 5,63

Preço médio: R$ 4,92 (R$ 5,00 na semana passada) Preço mínimo: R$ 4,48 Preço máximo: R$ 5,63 Diesel

Preço médio: R$ 6,44 (R$ 6,43 na semana passada)

Preço mínimo: R$ 5,94

Preço máximo: R$ 6,89

Preço médio: R$ 6,44 (R$ 6,43 na semana passada) Preço mínimo: R$ 5,94 Preço máximo: R$ 6,89 GNV

Preço médio: R$ 4,76 (R$ 4,74 na semana passada)

Preço mínimo: R$ 4,69

Preço máximo: R$ 6,28

Preço médio: R$ 4,76 (R$ 4,74 na semana passada) Preço mínimo: R$ 4,69 Preço máximo: R$ 6,28 Gás de Cozinha (GLP)

Preço médio: R$ 103,99 (R$ 106,03 na semana passada)

Preço mínimo: R$ 95,00

Preço máximo: R$ 115,00

Fonte: ANP

Mais notícias de Economia