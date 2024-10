Dia das Crianças: famílias fazem piqueniques no Parque do Cocó

Foto: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças

O tempo ensolarado deste sábado, 12, foi um convite para que muitas pessoas aproveitassem o Dia das Crianças no Parque do Cocó, em Fortaleza. O POVO esteve no local e acompanhou a movimentação na área verde durante a manhã.

Sob as sombras das árvores, diversas famílias faziam piqueniques. Os grupos variavam de tamanho, indo de casais sozinhos a reuniões com uma dúzia de pessoas ou mais. Ao redor, crianças se divertiam nos brinquedos ou pelo gramado.

Parte do movimento pode ser explicado também pelo feriado de Nossa Senhora de Aparecida, cuja data coincide com o Dia das Crianças. No entanto, apesar de intenso, o fluxo não chegou a causar lotação excessiva. Era possível passear com facilidade nas áreas do parque e o clima do local estava tranquilo.

Nossa Senhora Aparecida: o que abre no feriado em Fortaleza e no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças. Na foto, Mirna Cabral da Silva, de 23 anos, e seu filho Gael Vinícius, de 4 anos. Eles estão acompanhados de Vilene Cabral (47 anos) , Marina Cabral (18 anos), Mariana Cabral (21 anos) e João Lima (de 37 anos). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Segundo a auxiliar de serviços gerais Evilene, 47, a movimentação começou cedo. Ela costuma ir ao parque com o neto Gael Vinicius, 4, e as filhas Mirna, Marina e Mariana, e pontuou que, mesmo chegando por volta das 7 horas, já encontrou uma quantidade significativa de pessoas.

Habitualmente, aos fins de semana, o fluxo no local começa a aumentar apenas no final da manhã.

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças. Na foto, Paulo Henrique, de 34 anos, e sua esposa, Nivanda Carneiro, de 29 anos, e seus filhos, Nivea Maria (10 anos), Antônio Michel (7 anos) e Paulo Guilherme (6 meses). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Entre os grupos, além de frequentadores assíduos do Cocó, havia quem estivesse indo ao local pela primeira vez. É o caso do bombeiro civil Paulo Henrique, 34, e da dona de casa Nivanda, 29.

Eles decidiram levar os filhos Nívea, 10, Michel, 7, e Guilherme, de seis meses, para uma programação de dia das crianças. Nivanda comenta que, apesar de ter morado a vida inteira perto do parque, nunca havia separado tempo para conhecê-lo.

Veja fotos do Parque do Cocó na manhã deste sábado

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO Grande movimentação no Parque do Cocó, no Dia das Crianças Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

Sobre o assunto

Parque do Cocó terá programação especial no domingo

Neste sábado, o Parque do Cocó não teve eventos específicos de Dia das Crianças. No domingo, 13, porém, o local receberá uma programação alusiva à data.

Durante a manhã serão realizadas oficinas de zumba e dança de salão, aulas de ioga e partidas de futebol infantil. Haverá também pintura facial para as crianças. A programação ocorre das 8 horas às 12 horas.

Na parte da tarde, o grupo FusCirco encena o espetáculo "O Gran Circo Malabar". A apresentação ocorre às 17h30min. Tanto de manhã quanto à tarde, a programação é gratuita.

Mais notícias de Fortaleza