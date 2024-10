Morre Ary Toledo, um dos maiores humoristas do Brasil, aos 87 anos

Foto: Reprodução/Instagram @arytoledooficial Ary Toledo, ator e humorista, morre aos 87 anos em São Paulo

Ary Toledo, um dos principais nomes do humor no Brasil, morreu aos 87 anos, em São Paulo, na manhã de sábado, 12. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, no centro da capital.

A informação foi confirmada pela família por meio do perfil oficial do humorista. A causa da morte não foi divulgada. Toledo vinha enfrentando problemas de saúde e chegou a ser internado neste ano por causa de uma pneumonia. O comediante também já utilizava cadeira de rodas.

"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", diz a publicação.

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 1937, Toledo passou a infância na cidade de Ourinhos e se mudou para São Paulo aos 22 anos, quando começou a fazer shows como cantor, humorista e ator. Ele fez carreira na televisão e no rádio contando histórias engraçadas e piadas normalmente baseadas em temas sexuais ou politicamente incorretos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nota lamentando a morte de Toledo e lembrou que ele foi preso durante a ditadura militar. "Humorista, cantor, músico, compositor, teatrólogo, ator e dublador. O comediante paulista Ary Toledo exerceu inúmeras atividades culturais. Em comum entre elas, o talento e a disposição para fazer o povo brasileiro sorrir", diz a nota assinada pelo presidente.



Em 1968, o humorista causou polêmica ao dizer em uma de suas apresentações: "Quem não tem cão, caça com gato e quem não tem gato, cassa com ato", referindo-se ao Ato Institucional nº 5. Ele foi preso, mas acabou sendo liberado pouco depois, devido ao grande carisma que tinha, inclusive junto aos censores.

TEATRO

Toledo desenvolveu trabalhos em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT. Ele participava frequentemente do Programa Silvio Santos e do humorístico A Praça É Nossa, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega.

Além de ter lotado espetáculos em teatros, também escreveu livros de humor, dentre eles Os Textículos de Ary Toledo (A Anarquia da Filosofia). Muitas de suas piadas foram gravadas em CDs e musicadas, como O Rico e o Pobre.

Ary Toledo foi casado por mais de quatro décadas com a atriz e diretora de teatro Marly Marley, conhecida por ter sido jurada do Programa Raul Gil. Ela morreu em 2014.