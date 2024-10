Nossa Sra. Aparecida: fiéis unem tradição e devoção em procissão na Capital

Foto: FÁBIO LIMA PROCISSÃO de Nossa Senhora Aparecida reuniu fiéis que percorreram ruas do Montese

Centenas de fiéis participaram, na tarde deste sábado, 12, da tradicional procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O ato católico foi precedido por missas realizadas na paróquia que leva o nome da santa, localizada no bairro Montese, em Fortaleza.

Entre 6 horas e 15h30min, ocorreram sete missas, mas a procissão, prevista para 16h30min, saindo da rua Isaie Bóris, teve um atraso. Um caminhão estacionado no caminho foi deslocado com auxílio de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Na sequência, o grupo caminhou no entorno da igreja, segurando bandeiras azuis e brancas. Foram percorridas as ruas Antônio Fiúza, Professor Teodorico, Equador, Aquiles Bóris, da Saudade, Pedro Medeiros, Raul Cabral, Allan Kardec, Barão de Canindé e 15 de Novembro, chegando por fim na paróquia.

Ter no bairro onde mora a igreja nomeada a partir da padroeira do Brasil é motivo de orgulho para Kátia Sousa, 54, nascida no Montese. “A gente sente orgulho dessa referência, é tanto que muita gente ajuda na logística do evento, para [garantir] que todos se sintam acolhidos”, contou.

“Todo ano a festa no Grande Montese se supera, fica maior, fica mais organizada, com melhor logística. Nos deixa muito felizes que a paróquia consegue abranger tanta gente, até de outros bairros. “É uma festa completa, de louvor a Deus através da mãe dele”, complementou

A "fé, a devoção mariana e a maternidade” são os motivos que levam Kátia a participar da procissão anualmente no 12 de outubro, conta. Segundo ela, Aparecida “representa muito bem” a maternidade. Isso porque “a história da Virgem Aparecida, que apareceu a pescadores sem peixes, representa a fé de um povo que foi educado, que tem uma mãe que intercede por nós”, explica.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Quem também é devota de Nossa Senhora Aparecida e rosto frequente na procissão é Kelre Mendes, 33. Este ano, porém, tem um significado a mais para ela, que se tornou mãe recentemente.

Durante a caminhada, Maria Eduarda, filha de Kelre, estava coberta por um manto azul-escuro de bordas douradas, em alusão ao manto vestido pela santa. A mãe relatou que, com nove meses, Maria Eduarda ficou 10 dias internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar um quadro de

A doença afeta principalmente bebês e crianças com menos de dois anos.','nm_citno':'bronquiolite','width':'180','height':'120','cd_tetag':'103082','align':'Left','js-changed':'1','id_tetag_tipo':7}"> bronquiolite Bronquiolite é uma infecção viral que causa inflamação nos bronquíolos, as pequenas vias aéreas que levam o oxigênio aos pulmões.



A doença afeta principalmente bebês e crianças com menos de dois anos. .

“Eu fiz uma promessa a Nossa Senhora, de que se ela saísse, se curasse, no dia da procissão eu ia trazer ela com um manto”, lembrou Kelre, enquanto conduzia o carrinho de bebê vazio e olhava para a filha nos braços do pai.

O casal estava na parte de trás da procissão, com menos aglomeração e, consequentemente, mais espaço para as famílias e os carrinhos. Independente de onde estivesse na caminhada, era possível ver Jacinta Sousa, 65, com a porta de casa aberta, entregando presentes para crianças.

O ato da idosa era observado por alguns dos fiéis andantes, enquanto outros, já acostumados, entendiam que precisavam levar os filhos. Jacinta, com dificuldades para falar, explicou por meio da cunhada Vânia Oliveira que a entrega anual de brinquedos é o cumprimento de uma promessa.

Segundo explicou Vânia, Jacinta ficou doente e a mãe dela, à época, prometeu à Nossa Senhora Aparecida que a filha entregaria brinquedos anualmente caso ficasse saudável. A cunhada contou ficar “feliz” com a atitude de Jacinta.

“Porque todo ano ela lembra”, explicou. “E esse ano ela teve um

O AVC é mais comum em idosos, mas atinge pessoas de todas as idades.','nm_citno':'AVC','width':'180','height':'120','cd_tetag':'103082','align':'Left','js-changed':'1','id_tetag_tipo':7}"> AVC Um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre quando os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro se rompem ou se entopem, interrompendo o fluxo de sangue e causando a morte de células cerebrais.



O AVC é mais comum em idosos, mas atinge pessoas de todas as idades. , esqueceu de várias coisas, mas não da promessa do dia 12 de outubro”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Um dos filhos de Alaide Sara, 38, foi uma das crianças contempladas pelos presentes de Jacinta. Vendo o filho sorrir para a bola nova, ela disse que ele e o irmão também gostam de participar por causa dos presentes. “Apesar de cansados, eles ficam na maior expectativa”, narrou Alaide.

A fortalezense elogiou Jacinta por presentear as crianças. “Eu acho muito lindo, é um gesto muito bonito. E, como mãe, vendo a alegria que meus filhos ficam de ganhar lembranças, eu fico mais feliz ainda”, argumentou.

Alaide e os dois filhos têm costume de participar de eventos religiosos. Ao fim da procissão de Aparecida, concluída às 19 horas, a mãe contou que, mais cedo no sábado, ela havia levado os filhos para o Círio de Nazaré — também realizado no Montese —, por isso os dois estavam cansados.

Eles não ficaram, porém, para a missa final do sábado, pós-procissão, porque têm a tradição de participar de um “lanche da tarde na casa de uma amiga que fica aqui pertinho. Numa hora dessa já vai ser é janta”, revela.

Nossa Senhora Aparecida: a santa encontrada no rio

Na crença católica, a história de Nossa Senhora Aparecida surgiu na segunda quinzena de outubro de 1717. Pescadores devotos da Virgem Maria foram pescar no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo.

Depois de muito tempo sem fisgar nenhum peixe, eles estavam prestes a desistir da pescaria quando decidiram, uma última vez, lançar a rede. Ao puxá-la, os pescadores se depararam com o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso veio a cabeça da santa.

Relatos dos fiéis apontam que eram tempos de escassez na pesca e após a imagem da santa ficar no barco começaram a pegar um farto volume de pescado, um feito considerado milagroso. E assim nasceu a devoção que existe até os dias atuais pelos católicos do Brasil e do mundo.

Nossa Senhora Aparecida: SAIBA tudo sobre a padroeira do Brasil

Por que 12 de outubro celebra Nossa Senhora Aparecida?

A data foi escolhida em razão de alguns fatos ocorridos no mês de outubro, como o dia em que Cristóvão Colombo atracou no continente americano: era 12 de outubro de 1492. Do mesmo modo, 12 de outubro de 1822 marca a coroação de Dom Pedro I como Imperador do Brasil.

Nossa Senhora Aparecida é considerada oficialmente a padroeira do País desde 1930, após um decreto papal. Entretanto, só se tornou feriado nacional em 30 de junho de 1980, ano em que o papa João Paulo II esteve no Brasil e o então presidente João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, decretou o dia como feriado para todos os brasileiros.

(Com Estela Félix)

Oração de Nossa Senhora Aparecida

Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida,

Mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores,

refúgio e consolação dos aflitos e atribulados,

Virgem Santíssima cheia de poder e de bondade,

lançai sobre nós um olhar favorável,

para que sejamos socorridos por vós,

em todas as necessidades em que nos acharmos.

Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida,

que nunca se ouviu dizer

que algum daqueles que têm a vós recorrido,

invocado vosso santíssimo nome

e implorado vossa singular proteção,

fosse por vós abandonado.

Animados com esta confiança, a vós recorremos.

Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe,

nossa protetora, consolação e guia,

esperança e luz na hora da morte.

Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos

e a vosso Santíssimo Filho, Jesus.

Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo;

dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais.

Livrai-nos da tentação do demônio,

para que, trilhando o caminho da virtude,

possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória,

por todos os séculos dos séculos.

Amém!



50 anos de tradição: Procissão dos bombons é realizada em Juazeiro do Norte | CONFIRA