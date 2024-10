Condomínios demandam soluções sustentáveis para água, energia e descarte de lixo

Foto: JoaoFilho Tavares ROMILDO Lopes, coordenador na Cagece

A demanda por soluções sustentáveis e que reduzam custos tem crescido entre os administradores de condomínios no Ceará. Soluções em água, energia e descarte de resíduos, por exemplo, são uma tendência crescente.

No que se refere à energia elétrica, questões como mercado livre de energia, geração própria e a busca por condomínios com serviços de carregamento para carros elétricos têm ganhado destaque.

Esses temas foram debatidos no segundo dia da ExpoMarket Condomínios, evento promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO (GCOP), que teve programação até sábado, 26 de outubro.

Na palestra "Caminhos para Sustentabilidade em Condomínios: Água, Energia e Gás", participaram Romildo Lopes, coordenador de Políticas Ambientais da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece); Gustav Costa, diretor-técnico e comercial da Companhia de Gás do Ceará (Cegás); e Hanter Pessoa, CEO da H3 Energia e diretor do Sindienergia.

Hanter destacou que a adoção de inovações em energia nos condomínios está em crescimento, e assuntos como geração própria e estrutura para carregamento de carros elétricos deixaram de ser de nicho para se tornarem centrais. No entanto, cresce também a preocupação das administrações com os custos adicionais para a operação.

Nesse contexto, o mercado tem se esforçado para oferecer soluções que conciliem sustentabilidade e economia. Uma dessas propostas é a possibilidade de desconto na conta de energia elétrica sem necessidade de instalação ou investimento direto.

O produto da H3 baseia-se na conexão do condomínio a uma usina de energia renovável por meio de créditos de energia. Na prática, o investimento do condomínio o torna "sócio" de uma cota, e os dividendos geram créditos aplicados diretamente na unidade consumidora.

Hanter estima que a economia na conta de energia possa chegar a até 20%. "Esse produto faz muito sentido para condomínios, que frequentemente lidam com condições financeiras apertadas e têm outras prioridades, não querendo investir em obras", explica. "Não é uma instalação física, mas sim o recebimento de crédito de uma usina solar", completa.

Outro assunto importante para os condomínios é a gestão de resíduos sólidos. A discussão sobre coleta seletiva ganha espaço e representa um mercado promissor que vê nos condomínios uma oportunidade de expansão.

Banward Pontes, diretor comercial da Recicles Mais, empresa especializada em projetos de coleta seletiva, destaca que o aumento da conscientização tem sido fundamental para o crescimento acelerado do setor. Desde 2018, a empresa tem dobrado anualmente a quantidade de clientes atendidos. A oferta de serviços é personalizada, conforme a demanda de cada condomínio ou empresa.

"Não existe uma quantidade mínima, podemos atender qualquer condomínio, independentemente do tamanho ou número de unidades. A solução será avaliada de acordo com a quantidade de lixo reciclável gerado", afirma.

A implementação de coleta seletiva pode ser realizada de diversas formas nos condomínios, desde lixeiras identificadas para separação do lixo até a destinação correta dos resíduos.

Outro tema discutido na feira foi o uso correto e a economia de água. Romildo Lopes destacou que há ações ao alcance dos síndicos, como a adequação da infraestrutura das áreas comuns, incluindo a adoção de equipamentos hidráulicos mais eficientes.

A conscientização dos condôminos também é essencial. "Acho que a palavra certa aqui seria 'sensibilização', porque não se educa um adulto, mas se sensibiliza", ressalta.

Sistemas de tratamento de água próprios para condomínios como solução para redução do custo com água

Presente na ExpoMarket Condomínios 2024 com estande, a Terran Ambiental, empresa especializada na perfuração de poços e instalação de Estações de Tratamento de Água (ETA), é um exemplo de crescimento devido à demanda por melhor manejo e redução de custos com tarifas de água.

Edilene Sales, sócia da Terran Ambiental, destaca que a perfuração de poços reduz significativamente os custos, e a instalação de ETAs maximiza os benefícios. Atualmente, o custo do metro cúbico (m³) pago à Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) é de R$ 0,70/m³, enquanto a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) cobra R$ 6,29/m³ pela água tratada.

"Isso torna o projeto financeiramente viável, com um ótimo custo-benefício e vantagens adicionais, pois a água que entregamos é ultrafiltrada e tem qualidade muito superior à água convencional", afirma.

Segundo Edilene, o sistema de monitoramento em linha é outro diferencial, pois realiza análises em tempo real, ajustando automaticamente a dosagem de produtos químicos a cada três minutos, garantindo a eficiência e a qualidade do tratamento.

Operação de gás natural nos condomínios impulsiona crescimento da Cegás no setor residencial

A adoção de sistemas de gás natural encanado em condomínios tem se mostrado uma oportunidade para redução de custos na gestão condominial e uma tendência crescente.

Gustav Costa, diretor-técnico e comercial da Companhia de Gás do Ceará (Cegás), destaca que, no último ano, houve um crescimento de aproximadamente 12% na carteira de clientes residenciais. Apesar disso, a Cegás busca ampliar esse número, desenvolvendo ações de conscientização junto aos síndicos.

"O consumo residencial ainda é muito baixo. Nossa demanda é pequena em relação ao setor comercial e industrial. O que trouxemos para este evento foi mostrar que o gás natural é uma solução competitiva e sustentável. Ele oferece praticidade, economia e mais sustentabilidade para o condomínio", explica.

Adoção de materiais sustentáveis

A T&C Industrial, especialista na fabricação de revestimentos, tintas epóxi e poliuretano, impermeabilizantes e produtos para recuperação estrutural, tem lançado uma série de produtos ecologicamente corretos.

Franzé Azevedo, diretor comercial e fundador da T&C, destaca que o mix de produtos segue em expansão, com atenção especial à demanda dos condomínios. A empresa oferece desde tintas emborrachadas e sistemas de revestimento até soluções para impermeabilização de reservatórios e piscinas.

"Nossa atuação vai do projeto, com serviços de engenharia, até o pós-obra, com assistência técnica completa. Nosso objetivo é sermos únicos no apelo ecológico e tecnológico", afirma Franzé.

"O futuro dos negócios será marcado pela preocupação ambiental. A T&C, por exemplo, eliminou solventes de suas formulações. Todos os nossos sistemas são isentos de solventes ou são à base de água", conclui.

