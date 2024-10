Evangelizar é Preciso: multidão celebra 23ª edição do evento, no Aterro da Praia de Iracema

Foto: FÁBIO LIMA EVANGELIZAR na Praia de Iracema, em Fortaleza

Terços entrelaçados em mãos estendidas aos céus cobriram a multidão que se concentrou no Aterro da Praia de Iracema na tarde desse sábado, 26, para o 23º Evangelizar é Preciso. Com o tema “Livrai-nos do Mal”, a programação começou no início da tarde com o Terço Mariano e se estendeu até a noite, culminando no aguardado show do Padre Reginaldo Manzotti.

Em meio ao paredão de cadeiras de praia que desafiavam aqueles que desejavam transitar sem obstáculos pelo calçadão, Camila Medeiros, manicure de 28 anos, compartilhou que chegou cedo, antes do pôr do sol, quando os termômetros marcavam 31ºC.

“O calor não me impede, o trânsito não me impede, nada me impede de vivenciar isso aqui e participar desse momento sublime”, diz ela. Camila participa do evento desde 2022, quando sua mãe foi diagnosticada com câncer. A fé a aproximou da Igreja e a leva todos os anos ao Evangelizar.

“Foram momentos muito desafiadores, é até difícil lembrar. Mas estar próximo de Deus, de algo que nos dá sustento na vida, é o que verdadeiramente nos faz ter força para lutar contra tudo de ruim. Felizmente, a doença entrou em remissão no ano passado e estamos muito confiantes”, afirma.

O Evangelizar faz parte do calendário do Estado desde 2008. Naquele ano, a dona de casa Cleomar Vasconcelos já era uma assídua praticante da fé católica.

“Participo desse evento desde o primeiro. Eu estive doente, mas Jesus das Santas Chagas me curou. Eu ainda sinto dores no corpo, mas não estou sentindo dor aqui, acredita? É uma bênção”, exclama.

São muitas as motivações que levam os devotos ao evento. O pedreiro Robério Sousa, 52 anos, veio de Sobral e, segundo ele, tem tanto a agradecer quanto a pedir. “É minha primeira vez. Eu vim porque minha esposa vinha, aí resolvi acompanhar para saber como é”, explica.

“Hoje eu quero agradecer pela vida, pela saúde dos meus filhos, mas também quero pedir mais paz, o mundo está muito violento, a gente vê mesmo essas notícias de desastres, de mortes”, conta.

Alinhado ao desejo de Robério, o tema do Evangelizar 2024 é “Livrai-nos do Mal”, com o lema “Jesus nos dá força e nos livra do mal” (2TS 3,3).

“É exatamente ‘Livrai-nos do Mal’ a última frase do Pai Nosso, né, ou seja, uma palavra de clama. Ou porque, inegavelmente, o tempo todo nós vivemos uma eterna vigilância daquilo que talvez queira prender a nossa vida, queira fazer com que a gente se entristeça”, afirma o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão.

De acordo com ele, o tema foi pensado em razão das pressões diárias e das turbulências que a humanidade tem enfrentado nos últimos tempos.

“Quando percebemos o que está acontecendo, né, divisão, polaridades, tristezas, o que desejamos é que essa vida nova renasça em nosso coração e que sejamos agentes de uma alegria que só Deus pode nos dar, e que devemos transmitir às pessoas. É isso que a fé nos ensina”, explica o arcebispo.

Para o padre Reginaldo Manzotti, a presença do clero mostra a a comunhão de um encontro que ocorre para somar à igreja de Fortaleza.

"Meu coração é de criança que se alegra junto ao pai, é de criança que se alegra junto ao pastor. Só tenho a agradecer a todos por acolherem a mim e a obra Evangelizar, que quer, e sempre só quer, servir à Igreja no Brasil e no mundo", completou Manzotti