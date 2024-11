Eduvem vence prêmio de Startup do Ano Ceará Awards

Foto: Marcos Paulo Santos/Secitece/Divulgação ABEL Cerdeira, da Eduvem, recebeu o prêmio de Startup do Ano

A Eduvem, que atua com inovação no setor de educação digital, venceu a principal categoria do prêmio Ceará Awards 2024, o de startup do ano, organizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

A empresa concorreu com outras quatro startups indicadas por votação popular na internet e depois julgadas por um júri técnico. Entre as concorrentes, outro destaque foi a Urbis. Ambas as empresas foram aceleradas pela Casa Azul Ventures.

No caso da Eduvem, a empresa havia anunciado a captação de R$ 15 milhões. O montante foi conquistado em uma rodada Série A, a primeira desse tipo no Ceará, com a participação de investidores nacionais e internacionais, negociados pela aceleradora de startups.

De acordo com o diretor de Receita e Marketing da Eduvem, Abel Cerdeira, o fato de a empresa cearense atuar mais fortemente com clientes de outros estados levou a empresa a investir muitos de seus esforços neste ano “em participar de programas aqui no Ceará e até prospectar mais clientes dentro do Estado, já chegando com a chancela de que somos uma empresa que atende grandes clientes, clientes nacionais”.

“E essa empresa nasceu aqui no Ceará. Então, para a gente, é importante que todo mundo sinta esse sentimento de empoderamento do Estado: que a empresa cearense tem capacidade de atender grandes clientes. A coroação neste evento específico, o Ceará Awards, sem dúvida, fica no nosso coração. Temos a sensação de objetivo atingido, mas é só o começo, porque ainda temos uma trilha muito importante pela frente”, exaltou o executivo.

Além do reconhecimento recebido por startups que acelerou ou acelera, a Casa Azul Ventures foi finalista na edição deste ano em duas categorias: Iniciativa Destaque, com o projeto Delta-V; e Mentor ou Mentora Nacional, com a indicação do COO da companhia, Rafael Silveira. Para o executivo chegar como finalista em três categorias “foi a coroação de um trabalho, pelo trabalho de todos, não só pela minha indicação ou pela indicação do Delta-V, mas das startups que estiveram na Casa Azul. Isso representa um trabalho bem feito, bem reconhecido”.

“Estamos muito felizes. Foi um ano muito positivo para a Casa Azul. O ano de 2023 foi bom e 2024 está sendo ainda melhor. Já temos muitas coisas legais planejadas para 2025. Temos a COP em Belém e estamos olhando muito para a região Norte, para as questões que a COP está abordando, como impacto socioambiental, bioeconomia e transição energética. O dinheiro do mundo está muito atento a esses temas, então a Casa Azul também está flertando com essa tese”, acrescentou Silveira.



O Ceará como diferencial de crescimento para as Startups