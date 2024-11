Projeto de precursores da capoeira cearense promove encontro de gerações

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Capoeiristas cearenses se reúnem em evento para celebrar a velha e a nova gerações

Quando chegou em Fortaleza, mestre Squisito trazia "uma missão debaixo do braço": estabelecer um espaço onde pudesse ensinar capoeira. Anos depois, com o objetivo cumprido, senta-se e cumprimenta a plateia antes de o 3º Encontro dos Precursores da Capoeira Cearense começar.

Nascido Reginaldo da Silveira Costa, as histórias da infância no interior de Minas Gerais moldaram o caminho que o conduziu até o Centro Cultural Belchior, na capital do Ceará, no final da tarde deste sábado, 23. "Lá existiam histórias de ex-escravizados que eram capoeiristas e que derrotaram a polícia da cidade toda. Então, a fantasia, o imaginário daquilo, teve muita força. Nunca esqueci", lembra.

Em seu terceiro ano consecutivo, o projeto de precursores da capoeira do Ceará busca resgatar a história da expressão cultural na região e valorizar a sua origem no Brasil. Para isso, o grupo reconhece a importância de cada indivíduo.

Jogando, dançando e lutando há 50 anos, 45 deles em Fortaleza, mestre Squisito conseguiu o que se propôs a fazer. O Terreiro Capoeira é "um sonho que hoje está espalhado em diversos países".

"Hoje, graças a Deus, a capoeira tem acesso a alguns espaços importantes. Na universidade tem muita gente pesquisando, estudando; tem uma influência muito forte do exterior", reflete. "A capoeira está tombada como patrimônio cultural da humanidade desde 2013 e isso deu uma visibilidade diferenciada para todo o movimento".

A visão sobre a mudança positiva é compartilhada por Eduardo Fernando Araújo Lima. Participando da organização no evento, ele é mais conhecido por outra designação: mestre Dunga. "Ontem, foi a minha formatura de mestre na Uece (Universidade Estadual do Ceará) e o tema foi a capoeira e a promoção da saúde."

Quando Dunga conheceu a capoeira, era um jovem de "16 para 17 anos" na década de 1970. "Eu e alguns amigos, aqui da rua Idelfonso Albano, treinávamos esporadicamente, sem mestre: era uma capoeira de rua", conta.

O grupo cresceu de maneira "autodidata", como explica. "Não existia a Internet. Era algo boca a boca, mais uma linguagem oral. A gente raramente via pessoas jogando capoeira".

Para conseguir informações, Eduardo se voltava às revistas de artes marciais e relembra um dos títulos que consumia: "Dô". "A gente desenvolveu uma capoeira meio folclórica, até a chegada do mestre Squisito, o cara que deu o pontapé inicial nos precursores na capoeira do Ceará", relembra.

As lembranças também voltam a Jean Araújo Teixeira, o mestre Jean, que se interessou pela prática em 1979 na Feira dos Municípios, que acontecia na avenida Bezerra de Menezes.

"Era uma feira agropecuária, na verdade. Eu ia passando e escutei o barulho tradicional da capoeira: as palmas e o berimbau", inicia. "Aquilo me levou até uma roda realizada pelo povo, e eu vi que aquilo tinha algo de diferente, era um espaço ritualístico e sagrado".

O "primeiro encontro mágico" na época também o conectou ao mestre Squisito. "Daqui, ele foi embora para Brasília e eu fui para o Tocantins. Agora estou em Belo Horizonte, mas todo ano a gente se encontra aqui."

O 3º Encontro dos Precursores da Capoeira Cearense, realizado no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, culminou em um encerramento prático sobre a expressão cultural: seguindo o ritmo da roda de capoeira.