Prefeito eleito de Eusébio anuncia primeiros secretários; Acilon assume a Educação

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-07-2024: Convenção Acilon Gonçalves lança Arimatéa Júnior candidato a prefeito do Eusébio com presença de Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz no Ginásio da Escola de Formação Neusa de Freitas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito eleito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD) anunciou, neste sábado, 21, a primeira parte do secretariado que assumirá a gestão do município da Região Metropolitana de Fortaleza a partir de janeiro de 2025. Na lista está o atual prefeito da cidade, Acilon Gonçalves (sem partido), que assumirá a pasta da Educação. Ao todo, seis nomes foram definidos neste primeiro momento. Veja a lista abaixo.

"Anuncio agora a primeira parte do secretariado que irá compor a gestão municipal de Eusébio a partir de janeiro de 2025. Fico feliz por poder contar com pessoas que estão dispostas a contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade. Em breve divulgarei mais uma parte do time de secretários e secretárias municipais. Vamos ao trabalho!", escreveu Dr. Júnior em publicação nas redes sociais.

Acilon Gonçalves - Secretário da Educação Túlio Studart - Chefe de Gabinete Roberta Alves de Castro - Controladoria e Ouvidoria do Município Eilson Gurgel - Secretário do Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação Michel Araújo - Secretário-executivo do Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação Zózimo Medeiros - Secretário da Saúde

O POVO entrou em contato com Acilon para ouví-lo sobre a indicação e sobre as prioridades à frente da pasta. O futuro secretário destacou que a Educação "sempre foi um ponto de primeira linha na minha vida publica" e manifestou o contentamento pela indicação para essa área.

Sobre as ações, destacou projetos para o próximo quadriênio, dentre eles a ampliação do tempo integral nas escolas e "universalização do modelo do berçário ao segundo ano (básico)". Além disso, Acilon citou projetos de escola bilíngue e de informática no contraturno. "Introduzindo informática no segundo tempo da escola, para que alunos saiam das escolas com a informática e falando outra língua", explicou.

Já Dr Júnior destacou que tão ou mais importante do que a definição de nomes é a compreensão do projeto em curso. "Nossos secretários receberão metas e já estão cientes que serão constantemente avaliados. Todos sempre somos, não é mesmo? Quanto a ter o doutor Acilon na equipe, na pasta da Educação, é uma honra. Eu já tinha a ideia de tê-lo conosco na Educação, mas achei que ele fosse para Fortaleza. Fiquei muito feliz quando ele manifestou que fazer parte deste time seria a sua prioridade".

Bastidores

Neste mês, Acilon já havia dito estar disponível para assumir qualquer secretaria, mas apenas no Eusébio. Ele reforçou a posição de que não tinha pretensão de deixar o município.

"Não levei em consideração fora do Eusébio [assumir pasta no Executivo]. Estou preparado para ser secretário de qualquer secretaria do Eusébio, mas não tem nada decidido. Nós estamos deixando o prefeito bem à vontade para montar toda a equipe", disse em entrevista ao O POVO no último dia 10.

Apesar de não citar preferência por pasta, o atual gestor sinalizou a Educação como uma prioridade. "Estou pronto para cuidar de cada secretaria que precisar, mesmo informalmente, mas o meu grande foco hoje no Ceará é a educação. Fazer as crianças aprenderem a viver na educação infantil desde cedo, ser alfabetizado mais cedo ainda, sem deixar de ser criança, brincando. Fazer com que ela chegue no ensino médio preparada para ser profissionalizada, porque, tendo profissão, o Ceará tem tudo", ponderou.

