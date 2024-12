Viagens de Natal: 52 mil passageiros devem embarcar nos terminais rodoviários de Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES RODOVIÁRIA em Fortaleza terá movimentação 12% acima da média habitual

Os terminais rodoviários de Fortaleza vivem dias de intensa movimentação neste período natalino. Segundo a Agência Reguladora do Ceará (Arce), cerca de 52 mil passageiros devem embarcar saindo da Capital entre os dias 19 e 25 de dezembro. Esse número representa um aumento de 25% em relação à média usual e um crescimento de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para atender à crescente demanda, as empresas de transporte disponibilizaram 250 viagens extras, somando cerca de 2.350 viagens ao longo dos sete dias. Esse número pode ser ajustado conforme a procura. No total, isso representa um aumento de 12% em relação à média habitual.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará incluem Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Crateús e Crato. Fora do estado, os principais roteiros são Recife, Natal, Teresina, João Pessoa e Parnaíba.

A sexta-feira, 20, foi apontada como o dia mais movimentado, com aproximadamente 9.500 usuários embarcando. Os números finais de passageiros e viagens, no entanto, só serão divulgados após o encerramento do período.

O POVO esteve no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Na manhã deste sábado, 21, o movimento no local era considerado moderado, mas as empresas de vendas de passagem já previam um aumento significativo ao longo do dia.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Viagem de fim de ano

Gilbecilda Meneses, 67, é uma das milhares de passageiras que estão movimentando o Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé durante este período natalino. Moradora de São Paulo, ela planeja passar 30 dias de férias em Mucambo, município localizado a 284 km de Fortaleza.

Desembarcando na rodoviária na manhã deste sábado, após uma exaustiva viagem de 60 horas desde a capital paulista, ela deve pegar outra condução até o destino final.

“Cheguei às 5h20min da manhã achando que encontraria uma passagem para as 7 horas, mas não tinha mais e só consegui para 13 horas, no ônibus leito, que é mais lento. Me informaram que chega lá por volta de 17h15min. Depois disso, ainda tenho mais duas horas até Mucambo. É um verdadeiro teste de paciência. Não esperava uma ‘paulada’ dessas no Natal”, relatou.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Apesar do cansaço e da espera, Gilbecilda mantém a animação. “Quando a gente chega lá, vê a família, esquece tudo o que passou. É difícil, mas vai valer a pena”, diz a viajante.

A Solidariedade no Natal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: Irmã Maria de Andrade, 61. Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Também entre os viajantes está a diretora escolar irmã Maria Andrade, 67. Ela se prepara para retornar a Chaval, município a 397 km da Capital e localizado na divisa com o Piauí. "Vim para o médico aqui em Fortaleza na sexta-feira, 20, e estou voltando hoje. Vou passar o Natal na minha comunidade, onde realizamos ações como a distribuição de cestas básicas para famílias carentes", contou a freira, que integra a Congregação das Irmãs dos Anjos.

Irmã Maria destacou o significado das festividades. "Natal é um momento de união e solidariedade. Fazemos o possível para ajudar quem mais precisa, levando um pouco de alegria para as famílias da nossa comunidade”. Ela aproveita para mandar uma mensagem: “Que 2025 seja um ano repleto de paz. Na graça de Deus, desejo um ano cheio de bênçãos para todos!”.

Viagens em família

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: Família Ferreira Andrade. Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

As famílias também compareceram em peso à Rodoviária. Entre elas está a de, 39, que embarca com a esposa, os dois filhos, um adolescente de 14 anos e uma criança de três, além dos sogros, com destino a, a aproximadamente 131 km de Fortaleza.

"Este ano decidimos ir para lá. Minha tia está lá sozinha, perdeu o marido este ano, e resolvemos dar um suporte", contou Adriano. A viagem, que envolve seis pessoas, exigiu uma logística especial. "Fomos dormir às 3 horas da madrugada arrumando tudo. É sempre mais trabalhoso com crianças pequenas, mas vai valer a pena. A expectativa é ótima para rever a família e aproveitar esses dias juntos", disse.

Descontrair no fim de semana

Há também quem se dirigiu à rodoviária apenas para uma escapada de fim de semana, sem foco nas celebrações natalinas. É o caso do trio de amigos Erineu do Moura, 23, Jonas Teixeira, 22, e João Pedro, 24. Vindos de Itapipoca, a 136 km da capital, eles planejam ir para Canoa Quebrada, em Aracati.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: João Pedro, Jonas, Erinel.Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

“Decidimos sair um pouco da rotina. A expectativa é ótima para conhecer as praias de lá, que todos elogiam bastante”, compartilhou Erineu. O grupo retorna a Itapipoca na segunda-feira, a tempo de celebrar o Natal junto às suas famílias.

Recomendações aos passageiros

Para quem ainda pretende viajar durante o período natalino, algumas recomendações importantes:

Comprar as passagens com antecedência para garantir seu lugar;

Cheguar ao terminal rodoviário pelo menos 1 hora antes do horário de embarque;

Verificar e organizar todos os documentos necessários, especialmente para crianças;

Identificar as bagagens com nome, telefone e endereço para maior segurança;

Ir ao local de embarque com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.