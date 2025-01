Notas de corte do Sisu começam a ser divulgadas; resultado final sai dia 26 de janeiro

Foto: AURÉLIO ALVES PRIMEIRAS notas de corte da UFC foram divulgadas ontem, 18

As primeiras classificações parciais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 começaram a ser divulgadas ontem, 18. Até terça-feira, dia 21, último dia de inscrição, uma nova nota de corte para os cursos deve ser divulgada todos os dias.

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), a primeira nota de corte para o curso de Medicina, no campus de Fortaleza, foi de 803,22 na ampla concorrência (AC). Já no campus de Sobral, a nota foi de 798.

Para cursar Direito na UFC no turno integral, também na Capital, o candidato precisa ter feito pelo menos 765,62 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quem deseja cursar o turno noturno, precisa de 749,96.

Os estudantes que pretendem fazer Enfermagem na UFC necessitam de pelo menos 720,54 pontos no Enem, conforme a primeira parcial. Odontologia chega a 746,36 em Fortaleza e 748,56 em Sobral.

Psicologia teve a primeira nota de corte divulgada em 737,96 para o campus Fortaleza e 722,18 para o campus Sobral.

Ao passo que mais pessoas se inscrevem no Sisu, a nota de corte é recalculada. O resultado oficial da primeira chamada só é divulgado no dia 26 de janeiro, próximo domingo. As matrículas nas instituições de ensino já iniciam no dia seguinte, 27, e vão até dia 31 de janeiro.

Enquanto isso, candidatos que não passaram na primeira chamada podem manifestar interesse na lista de espera dos cursos desejados a partir do dia 26 até o dia 31 de janeiro.

As médias gerais das provas do Enem foram: 529 em matemática e suas tecnologias; 528 em linguagens, códigos e suas tecnologias; 517 em ciências humanas e suas tecnologias; e 495 em ciências da natureza e suas tecnologias. Para a redação, a média geral foi 660, e 12 participantes de dez estados alcançaram a nota máxima de 1000.

Para os “treineiros”, ou seja, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2024, o boletim individual será divulgado em março de 2025.

Estudantes de escola pública têm direito a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas: pelo menos metade (50%) das vagas de cada curso das instituições públicas deve ser destinada a candidatos que estudaram na rede pública todo o ensino médio.

A nota do Enem também pode ser utilizada para garantir uma vaga no Prouni, programa que oferece bolsas em universidades privadas. As inscrições serão iniciadas dia 24 de janeiro e vão até dia 28, conforme o Ministério da Educação.

A lista dos aprovados em primeira chamada será divulgada no dia 26 de fevereiro. O resultado da segunda chamada será publicado um mês depois, no dia 26 de março.

O Fies também é outra política de acesso ao ensino superior privado que começa a receber inscrições em fevereiro, do dia 4 ao 7. O resultado é liberado no dia 18 do mesmo mês e a convocação da lista de espera ocorre no dia 25.