Preços dos combustíveis no Ceará ficam estáveis, mas gasolina é a 2ª mais cara do NE

Foto: Samuel Setubal Gasolina variou entre R$ 5,79 e R$ 6,79 nos postos de combustível

Os valores médios dos combustíveis no Ceará tiveram uma semana de estabilidade e variaram menos de 1% na semana. No entanto, segundo dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Ceará possui a gasolina com o segundo maior valor do Nordeste.

Os motoristas puderam encontrar o combustível variando entre R$ 5,79 e R$ 6,79 durante a semana encerrada neste sábado, 18. Isso gerou um preço médio de R$ 6,37 no período.

Na semana passada, o preço da gasolina era de R$ 6,39. A variação em duas semanas foi negativa em 0,37%.

Os valores cobrados nos postos de combustíveis do Estado só é menor do que a média observada no estado de Sergipe, que tem a gasolina mais cara do Nordeste, segundo a ANP.

Esse movimento foi possível a partir de uma alta na média semanal de valores, que fez a gasolina subir de R$ 6,29 para R$ 6,41.

Os dois estados lideram de longe o ranking que ainda possui como melhor cenário o do estado do Piauí, onde o preço médio da gasolina é de R$ 5,94, o menor da Região.

No Ceará, além da queda do preço médio da gasolina, também caíram os preços do etanol e do Gás Natural Veicular (GNV).

O etanol teve valores oscilando entre R$ 4,27 e R$ 5,65, o que gerou um preço médio de R$ 4,72. Na semana passada, essa média era de R$ 4,76.

Já o GNV variou entre o mínimo de R$ 4,85 e R$ 4,99, o que resultou no preço médio de R$ 4,87, uma queda de 0,87% em relação aos R$ 4,91 da semana passada.

O preço do diesel subiu 0,78% ao atingir média de R$ 6,42 no Ceará, variando entre R$ 6,19 e R$ 6,69. Na semana passada o valor médio era de R$ 6,37.

No caso do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijões de 13 kg, o gás de cozinha, o valor médio da semana passada era de R$ 105,76. Agora, o valor subiu 0,69% e chegou a R$ 106,50, podendo ser encontrado nos revendedores com preços entre R$ 94,99 e R$ 125.

Veja os preços dos combustíveis no Ceará entre 12/1 e 18/1

Gasolina

Preço médio: R$ 6,37 (-0,37% em relação à pesquisa anterior)

Preço mínimo: R$ 5,79

Preço máximo: R$ 6,79

Preço médio: R$ 6,42 (+0,78% em relação à pesquisa anterior)

Preço mínimo: R$ 6,19

Preço máximo: R$ 6,69

Preço médio: R$ 4,72 (-0,84% em relação à pesquisa anterior)

Preço mínimo: R$ 4,27

Preço máximo: R$ 5,65

Preço médio: R$ 4,87 (-0,81% em relação à pesquisa anterior)

Preço mínimo: R$ 4,85

Preço máximo: R$ 4,99

Preço médio: R$ 106,50 (+0,69% em relação à pesquisa anterior)

Preço mínimo: R$ 94,99

Preço máximo: R$ 125,00

Fonte: ANP

Preço da gasolina no Nordeste

Maranhão: R$ 5,99

Piauí: R$ 5,94

Ceará: R$ 6,37

Rio Grande do Norte: R$ 6,21

Paraíba: R$ 6,10

Pernambuco: R$ 6,12

Alagoas: R$ 6,22

Sergipe: R$ 6,41 (era R$ 6,29 na semana passada)

Bahia: R$ 6,29

