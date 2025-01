Ceará tem 45 cidades em perigo de chuvas intensas até domingo, 26

Foto: Samuel Setubal Alerta para "Chuvas Intensas" no Ceará deve acabar na manhã de domingo

O Ceará tem 45 cidades em perigo potencial chuvas intensas até as 10 horas deste domingo, 26, de acordo com alerta meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Conforme publicado pelo Inmet neste sábado, 25, as precipitações devem atingir principalmente o Litoral Norte e a macrorregião da Ibiapaba.

Classificadas como intensas pelo Instituto, as chuvas poderão alcançar até 50 milímetros por dia nas localidades, acompanhadas por ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h). O alerta também sinaliza possibilidade de oscilações de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

Em casos de rajadas de vento, a orientação do Inmet é de que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores, bem como estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendável minimizar o uso de aparelhos ligados à tomada.

Chuvas devem chegar em turnos diferentes

Assim como o Inmet, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também indica a possibilidade de chuvas para o Noroeste do Estado até domingo. Entretanto, o órgão sinaliza para uma alta probabilidade de chuvas isoladas em todo o Centro Norte do Ceará.

De acordo com a previsão da Funceme, as precipitações devem chegar em turnos diferentes nas localidades, com maior probabilidade para a Ibiapaba na noite deste sábado. Já nos litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza, os maiores índices devem ocorrer na manhã de domingo.

O órgão ainda aponta para a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que deverá ter baixa interferência na intensidade das chuvas.

Confira municípios sob alerta de perigo potencial: