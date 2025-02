Cearenses casados há 84 anos tornam-se casal mais longevo do mundo pelo Guinness

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Centenários de Boa Viagem entram para Livro dos Recordes: conheça a história de vida do casal

Há 221,43 quilômetros de Fortaleza, o viajante se depara com a cidade de Boa Viagem, no Sertão Central cearense. De seus 50.411 cidadãos (Censo 2022) registrados no município e sua zona rural, dois são recordistas mundiais: Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e a esposa, Maria de Sousa Dino, aos 101.

O casal centenário mantém, desde 5 de fevereiro de 2025, o título de casamento mais longevo do mundo. São 84 anos de uma união iniciada em 20 de novembro de 1940 e agora oficialmente reconhecida fora do Brasil, após registro no Guinness World Records.

A identificação do recorde foi corroborada e compartilhada pela LongeviQuest, considerada como a autoridade global para a comprovação de longevidade.

"Eles não dimensionam a real grandeza", revela a neta, Valéria Angelim. "Nós da família estamos em êxtase, sensação de gratidão e honradez".

Para Valéria, as memórias que mais representam a união dos avós estão relacionadas ao "companheirismo e fé em Deus". Ela destaca que o casal nunca se abalou "diante das muitas dificuldades" e mantiveram a sua fé.

Os vizinhos e amigos, conta a mulher, também reagiram positivamente à notícia. "Todos estão muito contentes por eles estarem sendo reconhecidos e baterem esse recorde. E alguns perguntam: 'É verdade, mesmo?!'".

Manoel e Maria se conheceram por volta de 1936, quando o futuro marido viajou até a região de Almeida, no distrito de Boa Viagem, para coletar uma remessa de rapaduras. Desse primeiro encontro, nada aconteceu, mas o destino reuniu o casal novamente, e Manoel declarou a sua paixão.

Inicialmente, a união não foi bem aceita pelos pais de Maria. O jeito foi, no caso de Manoel, continuar a se esforçar para garantir a confiança dos sogros, o que incluiu a construção de uma casa para que os dois pudessem ver a família crescer.

Quando se casaram, em 20 de novembro de 1940, Manoel tinha 21 anos de idade, enquanto Maria tinha 17. Logo, iniciaram a vida a dois trabalhando na agricultura para sustentar os filhos que chegavam.

A união resultou em 13 filhos (nove ainda vivos). A partir deles, Manoel e Maria viram chegar ao mundo 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos.

"Todo o meu caráter foi moldado por eles, considerando que estou com eles desde que nasci", afirma Valéria Angelim, que foi criada pelos avós após a morte de sua mãe.

"Não poderia ter pais melhores. Eles me deram valores inegociáveis com moeda física física, sempre impregnaram em mim conceitos que agradam a Deus, e isso me faz sentir bilionária", completa.

O próximo passo do casal é completar, em novembro de 2025, as suas bodas de girassol, celebradas após o 85º ano de união. Mas, para a neta, as lições mais valiosas já foram compartilhadas: "Que o amor supera qualquer coisa, basta decidir e perserverar. Não é fácil, mas é possível".