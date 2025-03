Hamas diz que aceitou nova proposta de mediadores para trégua em Gaza

Foto: THOMAS COEX / AFP BRIGADA Ezz-Al Din Al-Qassam, braço armado do Hamas

Um alto integrante do gabinete político do Hamas disse neste sábado (29) que o movimento islamista palestino aceitou a nova proposta para um cessar-fogo em Gaza apresentada pelos mediadores e instou Israel a aprová-la também.

"Há dois dias, recebemos uma proposta dos irmãos mediadores de Egito e Catar. A tratamos positivamente e a aprovamos. Esperamos que a ocupação [Israel] não a bloqueie", declarou Khalil al Hayya.

"As armas da resistência são uma linha vermelha", esclareceu.

Outro membro do gabinete político do Hamas, Basem Naim, informou na sexta-feira que tinham ocorrido avanços nas conversas entre o movimento islamista e os mediadores, no momento em que Israel mantém uma intensa ofensiva em Gaza.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que recebeu uma proposta dos mediadores.

Fontes palestinas próximas ao Hamas disseram à AFP que as conversas começaram na quinta-feira entre o grupo palestino e Egito e Catar, com o objetivo de reativar o acordo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns.

Em 18 de março, Israel rompeu a frágil trégua que deu um respiro à população de Gaza por quase dois meses, retomou os bombardeios e, depois, as operações terrestres em todo o território palestino.

As conversas começaram um dia depois de Netanyahu ameaçar tomar partes do território da Faixa de Gaza, se o Hamas não libertar os reféns.

Por sua vez, o Hamas advertiu que, se Israel continuar bombardeando o território, corre o risco de que os reféns retornem em "caixões".