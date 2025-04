Cid projeta 6 deputados federais, 12 estaduais e quer Júnior Mano no Senado

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

O senador Cid Gomes (PSB) quer eleger cinco ou seis deputados federais e 11 ou 12 estaduais, além de manter apoio à candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) para o Senado Federal no seu lugar.

Cid também dá aval à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), mas não se posicionou sobre a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As afirmações foram ditas em entrevista ao podcast O Sobralense no dia 21 de março.

“A minha meta é fazer uma bancada aí de cinco, seis deputados federais pelo PSB e fazer 11, 12 deputados estaduais pelo PSB, apoiar a reeleição do governador Elmano e defender uma vaga no Senado para o partido, que o nome do meu partido é Júnior Mano”, desenhou o senador para as eleições de 2026.

Em relação à política nacional, Cid Gomes deu parecer indefinido sobre quem iria apoiar para a presidência do Brasil, mas expressou lamentar a polarização presente no país. “Na política ao nível nacional, vamos ver, vamos acompanhar, lamentando sempre essa polarização ruim, mas vamos acompanhar, sim”, afirmou.

Desde o início do ano que o senador apoia o nome de Junior Mano para sua vaga no Congresso Nacional. Em discurso durante evento do partido, em fevereiro de 2025, o ex-governador do Ceará saudou o parlamentar e afirmou que Mano seria seu candidato.

“Eu digo, de público, o seguinte: se o PSB tiver uma vaga para o Senado — olha o que estou dizendo, não estou colocando essa responsabilidade no nome de ninguém, só na minha responsabilidade — se o PSB tiver uma vaga, na composição de uma chapa majoritária lá para frente, o meu candidato a senador é o Júnior Mano. Quero deixar isso aqui de público”, disse Cid na época.

O senador também havia declarado no início do ano que suas metas atuais na política são o crescimento do PSB e a reeleição de Elmano de Freitas a governador, em 2026.

Quanto a tentar a reeleição, disse não ter intenção de concorrer, e que abriria mão da disputa em nome de um projeto para o Estado. Ele não descartou a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Ao O POVO, Mano destacou que as primeiras discussões sobre sua candidatura contaram com as presenças também de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do líder do partido na Câmara, o deputado federal Pedro Campos.