Preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás tem queda no Ceará

Os preços dos combustíveis passaram por uma semana de quedas no Ceará. Gasolina comum, diesel, Gás Natural Veicular (GNV) e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijões de 13 kg (o gás de cozinha) variaram negativamente. O etanol manteve a estabilidade.

Os dados fazem parte de pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). No caso da gasolina, os postos de combustível se diferenciavam entre R$ 5,66 e R$ 6,89, o que gerou preço médio de R$ 6,14. Este valor é 0,8% menor que na semana passada, de R$ 6,19.

Em Fortaleza, a média da gasolina foi um pouco menor, de R$ 5,97. Isso contribuiu para a Cidade ter o 4º menor valor entre todas as capitais brasileiras, atrás somente de São Luís-MA (R$ 5,77), Campo Grande-MS (R$ 5,93) e Teresina-PI (R$ 5,96).

E uma queda relevante no Ceará foi a do diesel, que ficou com preço médio de R$ 6,51, após variar entre R$ 5,89 e R$ 7,09 nos postos cearenses. Há uma semana estava a R$ 6,63.

Outro produto que recuou no valor médio foi o GNV, que nesta semana passou a custar R$ 5,11, enquanto era R$ 5,15 há uma semana. A diferença nos estabelecimentos ia de R$ 4,85 a R$ 5,15.

Somente o etanol não reduziu, mas ficou na estabilidade. Os motoristas puderam encontrar o combustível variando entre R$ 4,56 e R$ 5,69, o que gerou o mesmo preço médio da semana passada, R$ 5,03.

No caso da queda do GLP, o botijão de gás de 13 kg, na pesquisa anterior a ANP encontrou valor médio de R$ 110,36. Já nesta semana ele foi de R$ 107,81, indo de R$ 93 e R$ 122 em diferentes comércios.

Confira os preços dos combustíveis no Ceará (Entre 30/3 a 5/4)

Gasolina Comum

Preço Médio: R$ 6,14 (Era R$ 6,19 na semana passada)

Preço Mínimo: R$ 5,66

Preço Máximo: R$ 6,89

Preço Médio: R$ 6,51 (Era R$ 6,63 na semana passada)

Preço Mínimo: R$ 5,89

Preço Máximo: R$ 7,09

Preço Médio: R$ 5,03 (Era R$ 5,03 na semana passada)

Preço Mínimo: R$ 4,56

Preço Máximo: R$ 5,69

Preço Médio: R$ 5,11 (Era R$ 5,15 na semana passada)

Preço Mínimo: R$ 4,85

Preço Máximo: R$ 5,15

Preço Médio: R$ 107,81 (Era R$ 110,36 na semana passada)

Preço Mínimo: R$ 93

Preço Máximo: R$ 122

