Troca Logística investe R$ 8 mi em nova unidade em Senador Pompeu

O Grupo Troca Logística inaugurou uma nova filial, com um investimento de R$ 8 milhões, em Senador Pompeu, município localizado a 265,8 quilômetros de Fortaleza. A inauguração aconteceu na última quinta-feira, 21.

O novo investimento conta com um centro de distribuição com 4 mil metros quadrados (m²) de área construída, já dotada de capacidade de ampliação. A empresa também investirá na capacitação dos profissionais locais, gerando 200 empregos diretos e indiretos.

A inauguração da filial em Senador Pompeu é um marco histórico para o setor, destaca Delmar Albarello, presidente do grupo. "Estamos entusiasmados em chegar ao Nordeste e trazer nossa expertise em soluções logísticas personalizadas para esta região tão importante do país".

O grupo também oferece serviços como transporte viário e aéreo, armazenagem, distribuição, gestão de estoque e outros.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente do grupo, Delmar Albarello, do prefeito da cidade, Maurício Pinheiro, do coordenador de investimentos, Marcelo Marcílio, como representante do Governo do Estado, além de autoridades locais e clientes.

Apoio do governo do Ceará

O Governo do Estado também demonstrou apoio ao projeto. Em reunião, Elmano de Freitas (PT) e Albarello discutiram sobre o papel do operador logístico no transporte de matéria-prima para as indústrias cearenses.

O município escolhido para a nova filial é localizado no centro geográfico e rodoviário das indústrias calçadistas do Ceará, destacou o governador em uma postagem nas redes sociais.

"O Ceará é o maior produtor de calçados do Brasil e o objetivo é impulsionar ainda mais o crescimento do setor. É mais desenvolvimento econômico e emprego para os cearenses", destacou o governador.



Banco Mundial discute apoio ao H2V no Estado

O Ceará recebeu, ontem, representantes da IFC (na sigla em inglês International Finance Corporation) - instituição do Banco Mundial para para o fortalecimento do setor privado nos países em desenvolvimento - para discutir o apoio para os projetos de hidrogênio verde (H2V). A agenda foi divulgada pelo governo cearense, à tarde.

Em nota, o Estado informou que o gerente sênior de Inovação e Negócios da IFC, Diep Nguyen-Van Houtte, foi recebido por uma comitiva de secretários e componentes do governo, além de Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e Luis Viga, country manager da Fortescue no Brasil - a empresa tem o maior projeto de geração de H2V do hub projetado para o Complexo do Pecém, com investimento de R$ 20 bilhões.

As potencialidades locais foram destacadas pelo presidente da Cipp SA, Hugo Figueirêdo, e o secretário Fabrízio Gomes (Fazenda), segundo informou o governo, que não disse da percepção ou agenda futura com o Banco Mundial. (Armando de Oliveira Lima)