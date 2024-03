Ceará projeta fortalecimento de energias renováveis com investimentos em novas linhas

Foto: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR Eletrobras vai operar três lotes que passam pelo Ceará e um em Santa Catarina

O resultado do leilão de 15 lotes de linhas de transmissão realizado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), dos quais três têm obras previstas para o Ceará e um tem conexão direta com o Estado, deve se refletir no fortalecimento de projetos de energias renováveis. Essa é a projeção de analistas ouvidos por O POVO.

O Estado tem se destacado no último decênio com a construção de usinas eólicas e solares fotovoltaicas e também tem apostado as fichas na formação de uma grande cadeia de produção do hidrogênio verde (H2V), todos processos que exigem um sistema robusto de transmissão de energia, que possibilite, eventualmente, a distribuição de produção excedente para outras partes do País.

No leilão de ontem, a Eletrobras arrematou três lotes com linhas que passam pelo território cearense: 1, 3 e 5, que juntos somam quase R$ 5,4 bilhões em investimentos. A companhia levou ainda o lote 9 com obras em Santa Catarina. De acordo com o presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, a empresa vem numa trajetória de recuperação do investimento, após sua privatização em junho de 2022.

“Oferecemos propostas baseadas em disciplina financeira, taxa de retorno consistente para nossos acionistas e capacidade de gestão dos nossos custos e parceiros fornecedores”, ressaltou ele. “Assim como ocorreu nos leilões de transmissão do ano passado, a Eletrobras participou ativamente do certame de hoje, o que confirma nossa disposição para fazer investimentos”, acrescentou o vice- presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, Elio Wolff.



Por sua vez, a Energisa arrematou o lote 12, com obras nos estados do Maranhão e Piauí, mas com conexão direta com o Ceará, via lote 1. Os investimentos da empresa nas linhas do lote arrematado serão de aproximadamente R$ 932,5 milhões. Ao todo, o volume de investimentos previstos, apenas para os lotes relacionados direta ou indiretamente ao Estado, somam um montante de cerca de R$ 6,3 bilhões. A previsão é de que eles gerem cerca de 11,9 mil empregos e tenham uma extensão de 2.385 km.

O prazo para operação comercial dos empreendimentos varia de 36 a 72 meses, para concessões por 30 anos, contados a partir da celebração dos contratos. Para o secretário executivo de Energia e Telecomunicações da Secretaria da Infraestrutura do Ceará, Adão Linhares, “esse leilão foi fruto de uma luta nossa junto ao Governo Federal para reforçar a estrutura de transmissão elétrica em nível alto, de 500 Kv, no Ceará, olhando para a grande demanda que a gente vai ter no Pecém”. Ele pontua que o interesse das empresas pelo leilão surpreendeu.

“O mercado mostrou que pode fazer a construção dessas linhas por menos do que estava previsto inicialmente e isso, naturalmente, significa um custo menor de uso do sistema de transmissão, ou seja um custo menor de tarifa”, disse Linhares, acrescentando que “o leilão vem confirmar as expectativas que a gente tinha que se está olhando para o futuro com as energias renováveis e o hidrogênio verde no caminho certo”.

Ele também aponta novos pleitos do Estado em novos leilões de concessão de linha de transmissão que devem ser realizados ao longo do ano. “O próximo passo é a gente ter um reforço vertical, agora que será construído esse reforço horizontal que vai de Quixadá até Teresina. A gente vai pleitear, olhando para o atendimento do hidrogênio verde, uma linha que vai sair de Milagres e ir até Sobral ou até Tianguá,”, adiantou.

Por sua vez, o consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Jurandir Picanço, reforçou que “a importância grande do leilão é a de, além de assegurar o abastecimento para o setor industrial, garantir a viabilização de projetos de geração de energia eólica e solar porque esses projetos precisam ter de linha de transmissão para escoar a sua geração”.

O especialista não vê, contudo, em um primeiro momento a possibilidade de que a construção e futura operação das novas linhas resulte em redução de tarifas de energia no Estado. (Com Agência Brasil. Colaborou Fabiana Melo)



Lote 1 (obras no Ceará e Piauí) - Eletrobras

Lote 2 (Piauí) - Grupo EDP

Lote 3 (Ceará) - Eletrobras

Lote 4 (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas) - FIP Warehouse

Lote 5 (Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia) - Eletrobras

Lote 6 (Bahia e Minas Gerais) - FIP Warehouse

Lote 7 (Bahia, Tocantins e Piauí) - Grupo EDP

Lote 8 (Rio de Janeiro) - Brasiluz

Lote 9 (Santa Catarina) - Eletrobras

Lote 10 (São Paulo) - Cox Brasil

Lote 11 (Mato Grosso do Sul) - Consórcio Paraná IV

Lote 12 (Maranhão e Piauí, mas conectado ao Lote 1) - Energisa

Lote 13 (Piauí, Maranhão e Tocantins) - Grupo EDP

Lote 14 (Bahia) - FIP Warehouse

Lote 15 (Minas Gerais) - Consórcio Olympus XVII

Leilão da Aneel é 2º maior da história

O leilão da Aneel teve o segundo maior volume de investimentos contratados, em seus 15 lotes, totalizando R$ 18,2 bilhões em investimentos diretos. Também está prevista a construção de 6.464 km de novas linhas de transmissão, com estimativa de geração de quase 35 mil empregos, conforme a agência reguladora.

Mais de 20 empresas ou consórcios participaram da disputa, que teve o Grupo EDP como segundo maior vencedor ao arrematar três lotes, concentrados na região do chamado Matopiba (Maranhão,Tocantins, Piauí e Bahia). O grupo foi o primeiro a produzir moléculas de hidrogênio verde (H2V) em projeto-piloto com fins comerciais no Ceará, no dia 19 janeiro de ano passado, e tem uma usina termelétrica no Estado.

Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essas obras irão complementar os empreendimentos outorgados nos dois leilões realizados em 2023 e trarão mais segurança energética ao País. "Com este certame, serão R$ 56 bilhões de novos investimentos na expansão da transmissão de energia pelo Brasil”, disse, considerando também outros valores a serem investidos. “Estamos falando na capacidade instalada de mais de 23 GW em geração renovável nas regiões Norte e Nordeste até 2033”, complementou.

Essas linhas deverão entrar em operação no período 2027/2030, a depender da programação de leilões. As empresas vencedoras do certame serão responsáveis por construir e fazer manutenção em linhas de transmissão. (Colaborou Fabiana Melo)



