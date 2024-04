Taxas de embarque em rodoviárias de Fortaleza são reajustadas em 19,85%

Foto: AURÉLIO ALVES Tarifas nos terminais de Fortaleza são reajustadas em 19,85%

As taxas cobradas nos terminais rodoviários de Fortaleza foram reajustadas em 19,85%. A permissão consta em resolução assinada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A medida vale para as rodoviárias Engenheiro João Tomé, Antônio Bezerra e Messejana e estabelecem aumentos para as tarifas de embarque, de uso dos sanitários e estacionamentos dos terminais.

Esse é o primeiro reajuste desde 2021. Antes, as mudanças eram realizados anualmente. A exceção ficou por conta de 2020, ano da pandemia em que viagens intermunicipais ficaram restritas por meses.

Também ficou estabelecido que os reajustes das taxas de embarque, de uso dos sanitários e do estacionamento dos terminais rodoviários serão implementados a partir de agora nos meses de dezembro de cada ano.

Movimentação de pessoas para viagens de ônibus, na Rodoviária Engenheiro João Thomé

Veja os novos valores das tarifas nos terminais rodoviários de Fortaleza

Tarifas de embarque - Valor atual

Interestadual: R$ 8,39

Intermunicipal acima de 100 km: R$ 4,43

Intermunicipal acima de 75 km e menos de 100 km: R$ 2,40

Intermunicipal com até 75 km: R$ 0,96

Fonte: Socicam, administradora dos terminais rodoviários

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-03-2024: Movimentação de pessoas para viagens de ônibus com mala, bagagens e mercadorias na Rodoviária Engenheiro João Thomé no período de início da Semana Santa. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Arce também anuncia reajuste de 4,47% que afeta 28 municípios, inclusive Jericoacoara

Desde o último dia 21 de março entrou em vigor as normas de resolução da Arce que estabelece reajuste das tarifas do transporte rodoviário intermunicipal para as linhas de serviço interurbano de 28 municípios que pertencem à Área/Lote 5.

O aumento será da ordem de 4,47%.

Os municípios afetados são:

Acaraú,

Amontada,

Banabuiú,

Barroquinha,

Bela Cruz,

Capistrano,

Choró,

Camocim,

Cruz,

Granja,

Dep. Irapuan Pinheiro,

Ibaretama,

Ibicuitinga,

Itapiúna,

Itarema,

Jijoca de Jericoacoara,

Marco,

Milhã,

Miraíma,

Mombaça,

Morrinhos,

Pedra Branca,

Piquet Carneiro,

Quixadá,

Quixeramobim,

Santana do Acaraú,

Senador Pompeu e

Solonópole

Fonte: Arce

