Air France amplia voos em Fortaleza e operará cinco frequências semanais

A Air France anunciou que irá aumentar sua operação de voos internacionais no Aeroporto de Fortaleza para cinco frequências semanais. Atualmente, a companhia já possui três frequências Fortaleza-Paris por semana.

(Veja abaixo os dias da semana em que a Air France mantém voos no Aeroporto de Fortaleza).

Conforme o comunicado, a iniciativa visa atender a demanda dos passageiros durante o inverno europeu 2024/2025. A operação no Brasil será feita em parceria com a Gol e inicia a partir de outubro e segue até fevereiro do próximo ano.

A Air France destaca que esse movimento deve ampliar o número de assentos semanais disponíveis em 69%.

A aeronave escalada para todos os voos em Fortaleza será o Boeing 777-200, com capacidade para 328 pessoas, em três classes de serviço: Business Class (28 assentos), Premium Economy (32) e Economy (268).

Aeroporto de Fortaleza receberá mais frequências de voos com destino a Paris Crédito: FCO FONTENELE

Veja as datas em que os novos voos Fortaleza-Paris serão ofertados

De acordo com a Air France, os novos voos serão ofertados às quintas-feiras e aos sábados, e as três frequências atualmente em operação seguem disponíveis às terças, sextas-feiras e aos domingos.

As passagens para os novos voos já podem ser adquiridas em airfrance.com.br ou por meio dos agentes de viagem.

Chegando a Paris, os clientes que desembarcam provenientes de Fortaleza podem não só visitar a capital francesa, mas também fazer conexões para centenas de destinos na Europa, na África e na Ásia, incluindo a China.

Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul, destaca o bom desempenho do mercado brasileiro como encorajador para expansão das operações em Fortaleza na próxima temporada de inverno na Europa.

"Na capital cearense, nosso grande destaque fica para as elevadas taxas de ocupação, o que nos faz olhar mais atentamente para a necessidade de ampliar a oferta na ligação mais rápida que oferecemos da América do Sul para a Europa", afirma o executivo.

Outro ponto destacado pela companhia aérea francesa é a parceria com a Gol, que em 2024 completa dez anos ao lado do Grupo Air France-KLM.

Essa parceria permitirá que clientes de outras regiões do Brasil também possam voar para Paris e outros destinos fazendo conexão no hub aéreo do Aeroporto de Fortaleza.

O mesmo vale para passageiros oriundos da capital francesa, que podem acessar dezenas de aeroportos em outras cidades brasileiras pela Gol.

Veja os dias de voos da Air France no Aeroporto de Fortaleza (Fortaleza-Paris)

Frequências atuais: às terças e sextas-feiras e aos domingos

Frequências previstas a partir de outubro: às quintas-feiras e aos sábados

