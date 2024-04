Volume de dívidas em atraso no Ceará sobe 5,4% em um ano

Foto: AURÉLIO ALVES Cada negativado tem, em média, 2,23 débitos em atraso no Ceará

O volume de dívidas em atraso no Ceará subiu 5,4% em fevereiro deste ano, ante igual mês de 2023. Por outro lado, a quantidade de cearenses negativados registrou leve recuo de 0,7% no período. Com isso, o número médio de débitos por devedor chegou a 2,23.

É o que aponta o levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o Radar do Varejo Cearense.

O estudo mostra, no entanto, que o percentual de dívidas negativadas está desacelerando quando se leva em consideração janeiro de 2024 (-0,1%), assim como o fenômeno da inadimplência no Estado (-0,6%).

Em relação ao Brasil, o Ceará apresentou índices melhores. Isso porque o número de inadimplentes aumentou 2,8% ante igual período de 2023, enquanto o número de dívidas em atraso cresceu 6,3%.

Para Freitas Cordeiro, presidente da FCDL Ceará, as vendas em alta e a queda da inadimplência são fatores que contribuem para restabelecer a confiança do empresariado.

“Incentivando-o a promover os investimentos indispensáveis ao desenvolvimento de suas empresas, as habilitando a enfrentar a concorrência mais e mais antenada com as evoluções e “revoluções” tecnológicas”, explica.

A pesquisa mostra, ainda, que 47,7% dos negativados no Ceará têm idade entre 30 a 49 anos, 20,7% têm idade entre 50 a 64 e 17,7% são mais jovens, na faixa etária dos 18 a 29 anos.

Já o valor médio devido por cada negativado, considerando a soma de todas as dívidas em atraso, chegou a R$ 4.161 em fevereiro.

Além disso, os dados mostram que mais da metade (61,1%) das dívidas do Ceará têm bancos como credores.

91,6% dos consumidores cearenses negativados são reincidentes

Outro recorte que o levantamento traz é sobre o Indicador de Reincidência. Este, por sua vez, revela que 91,6% dos consumidores cearenses inadimplentes em fevereiro já estavam negativados por outras dívidas ou saíram da lista de negativados nos 12 meses anteriores.

Ou seja, apenas 8,4% dos consumidores negativados no mês não foram encontrados nas listas de inadimplência nos 12 meses anteriores.

Contudo, o Indicador de Recuperação de Crédito mostra que o número de consumidores que recuperaram crédito no Ceará, isto é, saíram da lista de negativados, cresceu 37,4% nos últimos 12 meses, em comparação ao igual período.

Esta elevada taxa de recuperação, portanto, ajuda a explicar a queda no número de consumidores negativados observada no Estado.

Além disso, a abertura desses dados por valor da dívida recuperada indica que 72,6% destes consumidores deviam até R$ 500 enquanto somente 4,2% deviam mais de R$ 7,5 mil.

O segredo para controlar os gastos mensais

Panorama do endividamento

Variação no número de negativados em fevereiro endividamento (Em %)

Variação anual

Ceará: -0,70%

Brasil: 2,80%

Variação mensal

Ceará: -0,60%

Brasil: -0,50%

Inadimplência por faixa etária no Ceará

30 a 49 anos: 47,70%

50 a 64 anos: 20,70%

18 a 29 anos: 17,70%

65 anos ou mais: 13,70%

Variação do número

de dívidas em atraso em fevereiro (Em %)

Variação anual

Ceará: 5,40%

Brasil: -0,20%

Variação mensal

Ceará: -0,10%

Brasil: -0,20%

Valor da dívida

no Ceará

Até R$ 500: 72,60%

R$ 500,01 a R$ 1000: 9,80%

R$ 1000,01 a R$ 2500: 7,90%

R$ 2500,01 a R$ 7500: 5,40%

Acima de R$ 7500: 4,20%

Fonte:Radar do Varejo

Desenrola

O Desenrola, programa de renegociação de dívidas coordenado pelo Governo Federal, segue até o dia 20 de maio deste ano. As negociações podem ser feitas pela plataforma do programa (https://desenrola.gov.br)