Ceará projeta atração de mais de R$ 3 bi em investimentos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec) aprovou 29 pleitos de empresas que desejam se instalar no Estado nos próximos anos. Esses negócios devem aportar investimentos da ordem de quase R$ 3 bilhões, além da geração de 3 mil novas vagas de emprego no Estado.

Os empreendimentos devem se instalar em 14 municípios de sete regiões de planejamento do Ceará.

"Isso é fruto de um trabalho liderado pelo governador Elmano de Freitas que reúne esforços de vários setores do Estado e tem como foco um desenvolvimento econômico sustentável, com geração de emprego e renda para o povo cearense", afirmou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado (FDI) e membro do Condec.

Foram aprovadas ainda quatro novas resoluções de benefícios de empresas que estão em fase de implantação no Estado. Os novos empreendimentos reúnem mais de R$ 44 milhões em recursos privados. O impacto no mercado de trabalho é estimado em mais de 2 mil novas vagas de trabalho.

Essas empresas, que atendem aos setores têxtil e calçadista, devem se instalar em quatro municípios cearenses.

De modo geral, na reunião de ontem, a primeira do ano, foram debatidos 118 pleitos que tratam sobre protocolos de intenções; resoluções de benefícios; aditivos de contratos; isenção de impostos para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima no estado, entre outros assuntos.

O Condec é um órgão colegiado de deliberação, presidido pela Casa Civil, e composto pelo presidente da Adece e representantes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Agrário (SDA) e do Planejamento e Gestão (Seplag). (Irna Cavalcante)





FDI

O FDI é um acordo celebrado entre empresas e o Governo que visa conceder incentivos fiscais através do diferimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)