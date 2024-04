Petrobras anuncia estudos para investimentos em descarbonização na Lubnor

Foto: FCO FONTENELE PETROBRAS estuda a inclusão de produtos mais sustentáveis na carteira da Lubnor

A Petrobras prospecta investimentos em descarbonização para a refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), em Fortaleza (CE). A iniciativa será contemplada dentro do Programa Carbono Neutro, que visa a transição energética da empresa.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 15, pelo diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França da Silva, durante a cerimônia de posse do novo gerente geral da unidade, o engenheiro Alfredo Alle Andrade David.

Entenda a proposta da Petrobras para Lubnor

A ideia da Petrobras, com esta transição, é substituir o gás natural que é usado hoje pela Lubnor na geração de energia por biometano.

"Este combustível também será utilizado para produzir hidrogênio. O uso de biometano deve reduzir em 100% as emissões diretas de gás carbônico da refinaria (atualmente em 60 mil toneladas por ano)", explicou a empresa.

Além disso, a refinaria cearense também passaria a produzir Biobunker, um combustível marítimo com conteúdo renovável, e CAP Pro, um asfalto com menor impacto ambiental na aplicação.

A estatal também pretende usar energia elétrica renovável em seus processos, o que deverá neutralizar em 100% suas emissões indiretas de gás carbônico.

"A Petrobras estuda a inclusão de novos produtos para compor uma carteira mais sustentável: lubrificantes naftênicos produzidos com hidrogênio de baixo carbono, querosene de aviação com conteúdo renovável ou de baixo carbono, e combustíveis diesel tipo S10 RX — com baixo teor de enxofre e conteúdo renovável em sua composição", informou a empresa.

Previsto no Plano Estratégico 2024-2028+ da Petrobras e em implantação em várias unidades da empresa, esses projetos visam a acelerar a identificação e o desenvolvimento das melhores soluções para descarbonização da companhia.

O diretor William França destacou que o Plano Diretor Lubnor Carbono Neutro se une a outras iniciativas que, juntas, consolidam o compromisso da companhia com a sociedade. "Nossa ideia é ampliar e valorizar o refino”, disse. Ele ressaltou a importância da inovação em questões como a transição energética. “Não podemos prescindir do tripé Empresa, Estado e Universidade.”

Lubnor

A Lubnor tem capacidade de processamento de 10 mil barris por dia de petróleo e atende a cerca de 12% do mercado nacional de asfaltos. A refinaria é a única produtora no país de óleos lubrificantes naftênicos e atua como polo logístico de combustíveis e gás liquefeito de petróleo (GLP, ou gás de cozinha) da Petrobras no Ceará.

Em sua carteira, o produto predominante é o asfalto (48% do total), seguido de bunker e óleo combustível (34%), lubrificantes naftênicos (12%) e diesel marítimo (6%).

Os planos para Lubnor foram anunciados cinco meses após a Petrobras formalizar a rescisão do contrato de venda da refinaria cearense. À época, a estatal alegou que o contrato "foi rescindido em razão da ausência de cumprimento de Condições Precedentes nele estabelecidas até o Prazo Final definido em tal contrato (25/11/2023), em que pesem os melhores esforços empreendidos pela Petrobras para conclusão da transação."

