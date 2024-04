Brasil pode se tornar 8ª maior economia do mundo em 2024, projeta FMI

Foto: Wenderson Araujo/Trilux APESAR de ser esperado um crescimento menor da agricultura, melhora da situação fiscal e juros favorecem o PIB, diz FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a projeção para o crescimento da economia brasileira. A estimativa é de que o Produto Interno Brasileiro (PIB) vá crescer 2,2% neste ano e chegar a R$ 2,331 trilhões. E, em 2025, subir mais 2,1%.

Antes, os percentuais eram de 1,7% e 1,9%, respectivamente. Se isso se confirmar, o Brasil, que tinha voltado ao grupo das 10 maiores economias do mundo em 2023, pode chegar à 8ª posição neste ano.

Nesse caso, o Brasil ultrapassaria a Itália, cuja riqueza econômica deve chegar a US$$ 2,328 trilhões ao fim de 2024, segundo o relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado nesta terça-feira, 16, pelo FMI.

Para este ano, a previsão é de que a economia italiana se mantenha em 0,7%, porém, a estimativa para 2025 caiu 0,4 ponto percentual, de 1,1% para os mesmos 0,7%.

Porque a economia brasileira está crescendo?

Na publicação anterior do FMI sobre a economia global – o World Economic Outlook, de outubro do ano passado – o Brasil só chegaria à oitava posição no ranking mundial em 2026.

De acordo com o FMI, a melhora de perspectiva em relação ao PIB, vem “da consolidação da política fiscal, efeitos da política monetária restritiva [controle da inflação], apesar de uma menor contribuição da agricultura”, diz o documento.



Apesar disso, a entidade reforça que os juros no Brasil seguem mais altos do que no resto do mundo, como aqueles praticados em outras economias emergentes e em desenvolvimento e em países ricos como os Estados Unidos e da zona do euro.

PIB Global

O FMI projeta crescimento de 3,2% para o Produto Interno Bruto (PIB)mundial, tanto em 2024 como em 2025. O percentual é o mesmo observado também em 2023.

“A atividade econômica foi surpreendentemente resiliente durante a desinflação mundial de 2022 e 2023. Conforme a inflação caía de seu pico em 2022, a atividade cresceu de forma constante, apesar dos índices de estagflação [termo utilizado para descrever cenários de estagnação com inflação] e recessão mundial”, detalhou o informe.

Entre os motivos apontados para o crescimento lento que vem sendo observado estão os efeitos a mais longo prazo da pandemia, a guerra na Ucrânia, o baixo crescimento da produção e a divisão geoeconômica.

Veja quais seriam as maiores economias do mundo em 2024:



Pelas projeções do atual relatório, em 2024, o ranking das maiores economias do mundo será liderado:

Estados Unidos, com PIB estimado em US$ 28.781 trilhões

China (US$ 18.533 trilhões)

Alemanha (US$ 4.591 trilhões),

Japão (US$ 4.110 trilhões),

Índia (US$ 3.937 trilhões),

Reino Unido (US$ 3.495 trilhões),

França (US$ 3.130 trilhões)

Brasil (US$ 2.231trilhões)

Itália (US$ 2.328 trilhões)



Canadá (US$ 2.242 trilhões).

No caso dos Estados Unidos, o Fundo elevou sua expectativa de alta do PIB neste ano de modo mais robusto, de 2,1% a 2,7%. Para 2025, mudou a projeção de avanço da economia americana de 1,7% a 1,9%.



Para a zona do euro houve revisão em baixa, de alta de 0,9% em janeiro para avanço de 0,8% neste ano, na projeção mais recente, e previsão de crescimento de 1,5% em 2025 (de 1,7% anteriormente).



O relatório do FMI revisou ainda o crescimento econômico da região de América Latina e Caribe de 1,9%, em janeiro deste ano, para 2% agora. Para 2025, a projeção de alta de 2,5% foi mantida.

Apenas para a América do Sul, o FMI espera crescimento de 1,4% neste ano e de 2,7% no seguinte.

Para a Argentina, é esperada uma contração de 2,8% em 2024 e avanço de 5,0% em 2025.

Na Colômbia, a expectativa é de que hajam avanços de 1,1% e 2,5%, respectivamente, e no Chile altas de 2,0% e 2,5%.

Já para o México, o FMI projeta alta de 2,4% neste ano e de 1,4% no seguinte, cortes de 0,3 e 0,1 ponto porcentual, respectivamente, ante as expectativas de janeiro.

Neste caso em específico, o Fundo vê o crescimento apoiado por expansão fiscal neste ano, em que haverá eleição presidencial no país. Já para 2025 o FMI espera desaceleração, diante do aperto no quadro fiscal.

A projeção mexicana foi ainda revisada para baixo por causa de resultados mais fracos que o esperado para o fim de 2023 e o início de 2024, com contração no setor manufatureiro, diz o Fundo.



