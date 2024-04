Amazon investiu R$ 477 milhões no Ceará, aponta balanço

Foto: AURÉLIO ALVES Centro de distribuição da Amazon no Ceará

A Amazon Brasil já investiu R$ 477 milhões no Ceará. No Estado, a ocupação física se dá desde agosto de 2021, início das operações do centro de distribuição e estação de entrega em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mas a companhia informa que já faz aportes antes desta data.

Os dados constam do relatório “De A a Z – Os impactos da Amazon no Brasil”, que apontam ainda que a empresa contribuiu R$ 451 milhões para o Produto Interno Bruto (PIB) cearense.

Leia mais Mercado Livre confirma centro de distribuição no Ceará; veja detalhes

Sobre o assunto Mercado Livre confirma centro de distribuição no Ceará; veja detalhes

O impacto econômico, segundo a empresa, foi refletido em infraestrutura e salários em áreas como: logística, entretenimento, serviços de nuvem e de incentivos para as pequenas e médias empresas (PMEs).

Atualmente, o balanço mostra que são mais de 700 funcionários diretos e indiretos, além de outros 4.400 empregos externos em setores como da construção civil para funções em logística e outros serviços profissionais.

Foram mais de R$ 210 milhões em salários de equipes dentro e fora da empresa.

Outro ponto é que o CD da Amazon tem 57% das equipes se identificando com o gênero feminino.

Além disso, as operações da Amazon em Itaitinga são caracterizadas por estar no único local brasileiro onde a empresa tem um centro de distribuição e uma estação de entrega juntas, reduzindo a logística e a sobreposição de recursos.

São, portanto, 55 mil metros quadrados (m²) de área total, o equivalente a quase cinco campos de futebol.

Atuação da Amazon no Brasil

No Brasil, a Amazon iniciou em 2011 e emprega hoje em torno de 18 mil funcionários diretos e indiretos no território nacional, além de gerar, somente em 2022, mais de 165 mil empregos externos.

O relatório ainda mostra que são mais de 80 polos logísticos, tecnológicos e corporativos no País, 10 CDs, 64 estações de entrega, um escritório corporativo, uma região AWS (com três zonas de disponibilidade), dois AWS Edge Locations e dois escritórios da Amazon Web Services.

Aponta também que há um foco de investimentos nas PMEs. Pela Amazon.com.br são mais de 78 mil brasileiros na categoria de vendedores parceiros, um crescimento de 53% em um ano, com mais de 18.4 milhões de produtos disponíveis.

E são 99% dos vendedores brasileiros sendo PMEs e cerca de 4% das empresas no programa Vendas Internacionais da Amazon e hoje vendendo produtos para outros países, como os Estados Unidos.

Sobre qualificação, a Amazon Brasil frisa o programa Seller University, que disponibilizou mais de 700 treinamentos em 2023, um crescimento de 272% ante 2022, e somou mais de 53 mil horas de treinamentos realizados pelos vendedores.

“Conseguir traduzir isso em números e dados realmente coloca esse relatório em outra perspectiva e revela o verdadeiro impacto das nossas operações no País. É uma consolidação de como estamos trabalhando bem e sendo guiados por nossos Princípios Liderança nesses últimos treze anos no Brasil”, explica Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Amazon: veja como é um centro de distribuição por dentro



Mais notícias de Economia