Mercado Livre confirma centro de distribuição no Ceará; veja detalhes

O Mercado Livre confirmou ao O POVO que irá expandir suas operações logísticas também no Ceará, com a abertura de um centro de distribuição, como parte do seu aporte anual de R$ 23 bilhões previstos para o País.

Além dos já anunciados em Brasília, Pernambuco e Porto Alegre, a gigante de tecnologia e e-commerce ainda acrescentou nesta quinta-feira, 18 de abril, investimentos no Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Os detalhes de datas e planos em cada região ainda serão divulgados. "No momento oportuno, a empresa compartilhará mais informações", diz o comunicado.

Ao saber da informação, O POVO procurou o Governo do Estado para saber a parte do Ceará nas negociações, se há incentivo fiscal, cessão de terreno, e o impacto na economia cearense. Assim que houver retorno esta matéria será atualizada.

Todos esses anúncios fazem parte de um pacote que prevê a geração de mais de 6,5 mil empregos.

A divulgação do valor foi realizada ainda na segunda-feira, 15 de abril, sendo considerado recorde anual de aplicação em 25 anos de operação da empresa no País.

O montante irá justamente para a abertura destes novos centros de distribuição.

Com isso, o foco é aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional logística do Mercado Livre. A consequência esperada é mais cidades com entregas rápidas, no mesmo dia ou no dia seguinte.

Atualmente, segundo a empresa, o Brasil representa cerca de 52% da receita líquida total do negócio na América Latina.

Além disso, para o País, os planos do Mercado Livre são aportar cerca de 24% mais desenvolvedores em relação ao quadro de 2023.

Portanto, as novas contratações vão elevar o quadro total de colaboradores diretos da companhia para cerca de 29 mil até o fim de 2024, cujo montante atual gira em torno de 22 mil.

O planejamento da companhia aponta que além dos serviços financeiros, as áreas de logística e tecnologia serão as que mais vão absorver novos profissionais.

O cronograma de contratações anual inclui a chegada de 875 novos profissionais somente para a área de tecnologia, que deve encerrar o ano com 4.500 profissionais dedicados.

Outra área em destaque é a logística, que receberá mais de 5.200 novos profissionais.

Toda essa informação foi recebida pelo Governo Federal em reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o CEO da empresa no Brasil, Fernando Yunes.

“O Mercado Livre é uma plataforma de vendas, com 3 milhões e 300 mil vendedores por ano, e tem uma fintech, que é o Mercado Pago. Então acaba sendo um motor de empreendedorismo e formalização. Foram mais de 200 mil CNPJs abertos nos últimos dois anos de vendedores e hoje mais de 1 milhão de famílias vivem tendo como sua principal renda o Mercado Livre”, frisou Yunes.

Também estavam na ocasião o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho).

Além deles, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durrigan, o presidente do Sebrae, Décio Lima, e o vice-presidente sênior Jurídico e de Relações Governamentais do Mercado Livre, Jacobo Cohen.

Negociação da empresa com o Estado ocorre desde 2021

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) informou ao O POVO que, desde 2021, tem realizado prospecção ativa para instalar um Centro de Distribuição (CD) do Mercado Livre no Estado.

"Após várias reuniões com a empresa e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), chegamos a esse momento de anúncio da empresa sobre a implantação do seu Centro de Distribuição no Ceará", informou a pasta.

Segundo a direção da empresa, a data de implantação do CD no Ceará está sendo definida. Mas a secretaria destaca que a estratégia de expansão das empresas, especialmente a instalação de CDs, é cuidadosamente avaliada para atender às necessidades comerciais específicas de cada organização.

"Por essa razão, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, tem estabelecido diálogos construtivos com grandes grupos logísticos, nacionais e internacionais, para fomentar o desenvolvimento econômico do Ceará e fortalecer sua posição como um destino estratégico para investimentos nos setores de Logística e TIC."

Questionada pelo O POVO sobre quais benefícios fiscais foram concedidos pelo Estado para a empresa, a SDE não detalhou, mas reforçou a importância deles para atração de novos negócios. "Os incentivos fiscais são as políticas do Estado para todos os que investem em galpões logísticos, entre outros atributos e vantagens competição. É por isso que o Ceará se tornou tão atrativo."

Em relação à concessão de terrenos, diz que, até o presente momento, não houve esse pedido do Mercado Livre.

