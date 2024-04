Nova diretoria do Centro Industrial do Ceará busca discutir desafios e incentivar mulheres no setor

Foto: João Filho Tavares EDGAR Gadelha assumiu a presidência do CIC.

Aliado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Centro Industrial do Ceará (CIC) passa a contar com uma nova equipe à frente das discussões do setor a partir desta sexta-feira, 19, com mandato de 2024 a 2026. Assumiu a gestão o presidente Edgar Gadelha, que já atuava como diretor-financeiro da Fiec, com o foco de discutir problemáticas diversas voltadas à indústria, inclusive o fomento da participação feminina nesta área.

Dos 28 membros da nova diretoria, entre titulares e suplentes, apenas duas são mulheres. “Infelizmente ainda há uma pequena participação feminina, mas a gente quer incentivar que essa participação cresça, apesar do CIC já ter tido duas presidentes”, de um total de 35 mandatários desde 1919. “Tem que melhorar isso aí. É um desafio, mas a gente vai com certeza incentivar”, disse Gadelha em evento na sede da Fiec nesta sexta-feira, 19.

O gestor esclareceu, ainda, que vai reunir um grupo de cidadãos, empresários e industriais para debater os problemas da economia, tratando também de educação, segurança, meio ambiente e gestão, com um olhar voltado à indústria. “Vamos levar todos esses assuntos para a mesa, começar a discutir e tentar encontrar soluções, para que nós possamos trazer essas soluções para a Fiec. E que a Fiec seja a grande indutora dessa ação.”

Edgar esclareceu que o trabalho do CIC é mais direcionado a conversas, e que a prática das ações fica a cargo da Fiec, tendo em vista que o Centro Industrial não tem uma estrutura. “Nada melhor do que o CIC ser o cérebro e a Fiec, além de cérebro também, seja a grande indutora dessas transformações.”

Transformações são esperadas na visão do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o qual enxerga que, nos últimos anos, o CIC tem feito um trabalho para transformar a vida não só da indústria, mas da população cearense. “Iremos também continuar ajudando o estado do Ceará, continuar ajudando a indústria com pesquisas, com ideias, com novos momentos que a gente precisa.”

Cavalcante comentou que o cenário geopolítico mundial tem sido desafiador em meio aos conflitos que assolam o exterior e com impactos de alta no dólar. As questões levam à necessidade de resiliência, segundo o presidente da Fiec. “As coisas vão acontecer, mas nós precisamos continuar fazendo as nossas entregas.”

Questionado sobre os negócios que estão no radar para 2024, Ricardo disse que o trabalho tem acontecido de maneira muito forte em todos os setores de energia. “Nós temos vários setores que estão em crescimento, novos negócios aparecendo”, afirmou.

Visão compartilhada pela secretária de Relações Internacionais do Ceará, Roseane Medeiros, que afirmou a importância de se debater os muitos problemas geopolíticos, no intuito de verificar o que pode ser feito nessas perspectivas. Sem deixar de aproveitar o momento da transição energética para atrair investimentos e promover produtos do Estado.

“Este ano nós vamos ter uma oportunidade grande de dar visibilidade ao Estado com os eventos do G20 que ocorreram aqui. Afinal, são seis reuniões que acontecerão no Ceará, sendo duas ministeriais. E mais, além das ministeriais de Educação e Trabalho, nós teremos também uma reunião da Unesco”, acrescentou Roseane.

De acordo com a secretária, a ideia é trabalhar em parceria e apoiar o Ceará, incluindo o apoio à nova diretoria do CIC. “A previsão é que venham 70 ministros de Estado de vários países para além dos países do G20. (...) Cada Secretaria, Educação, Trabalho e Fazenda – porque também acontecerão reuniões aqui da área da Fazenda –, fará as propostas do que gostaria de discutir para além do G20, aproveitando essa oportunidade.”

Entenda a atuação do CIC

O Centro Industrial do Ceará (CIC) é uma sociedade civil sem fins lucrativos, cujo foco é o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Ceará, sem perder de vista o contexto regional e nacional, por meio de discussões e formulações de políticas.

“Sua missão é envolver empresas, sociedade e governo na promoção coletiva do desenvolvimento sustentável do Ceará, para ser um efetivo agente de mudanças sociais por meio da contribuição à participação crítica e consciente dos cidadãos”, informou.



