Eveo instala novo datacenter na Praia do Futuro para atender empresas como iFood

Foto: Acervo Eveo/Divulgação EVEO anuncia que operação de data center já está em operação após testes iniciados em fevereiro

A empresa Eveo, especializada em private cloud, anunciou investimento na operação de uma datacenter em Fortaleza. O projeto é a quarta região de infraestrutura de nuvem em menos de um ano e está localizado na Praia do Futuro.

A empresa atende atualmente mais de 700 clientes e instala a infraestrutura em Fortaleza para diminuir a latência e melhorar a experiência dos clientes. Testes foram realizados desde fevereiro e, neste mês de abril, a operação começou oficialmente.

Entre as empresas atendidas pela Eveo estão marcas de alcance nacional, como iFood, Outback e Enel.

Segundo a empresa, o datacenter está localizado numa região estratégica para seus negócios, ao lado de um dos maiores distritos industriais do Nordeste e com conexão direta aos cabos submarinos na Praia do Futuro.

O projeto faz parte do plano de expansão da Eveo. A empresa, presente no mercado de nuvem há pelo menos dez anos, mira alcançar R$ 100 milhões em faturamento até 2025.

Vicente Neto, CEO e co-founder da Eveo, destaca que a decisão de estabelecer um data center em Fortaleza atende à crescente demanda de empresas no Nordeste que buscam operações locais, garantindo confiabilidade e conectividade.

"Trata-se de uma escolha estratégica, pois um datacenter com certificação Tier III, pela Uptime Institute, possibilita aproveitar amplamente tanto as redes locais quanto internacionais, promovendo uma experiência de alta qualidade."

Para o executivo, essa expansão também é estratégica. "A nova região também mostra nosso compromisso de se tornar a maior e mais conectada empresa brasileira de nuvem do Brasil, ampliando nossas zonas de disponibilidade", afirma.

O processo de regionalização da Eveo é um dos trunfos com a instalação do datacenter. Conforme a empresa, a expansão deve afetar positivamente serviços como telefonia digital, hospedagem de sistemas internos, desktop remoto, armazenamento de arquivos críticos e recuperação rápida de desastres.

O movimento da Eveo ocorre em um período em que o mercado de datacenter se mostra aquecido em Fortaleza. Em meados de 2023, a V.tal adquiriu terreno para instalar um projeto na Capital e o governo negocia os termos para instalação de um outro datacenter, com investimento projetado de R$ 1 bilhão.

Segundo levantamento do Datacenter Dynamics, pelo menos 12 empresas revelaram planos de investimentos em datacenters no Nordeste em 2023.

Um movimento para criar um Centro de Inovação na Ceará



