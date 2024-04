Setor de beleza no Ceará cresce 16% em 2023 e já envolve 91 mil empresas

Foto: Luciana Franco/ Outlet Feira Regional da Beleza/Divulgação FEIRA de beleza realizada em Fortaleza é considerada a 2ª maior do Brasil no segmento

Filho de uma cabeleireira, desde seus 14 anos de idade Wemerson Gomes se interessou pelo ofício que também transformou em profissão. Hoje, com 32 anos de idade, destaca a grande quantidade de cursos que já fez e as inovações que não param.

Ele conta que o mercado da beleza hoje está bastante concorrido e que para se diferenciar no negócio, é preciso estar sempre inovando e aprendendo coisas novas.

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a quantidade de negócios do setor de beleza no Ceará cresceu 16,3%.

Dentre os segmentos mais relevantes, vale destacar a quantidade de cabeleireiros, manicures e pedicures, que chegou a 25,9 mil, tendo crescido 17% apenas em 2023, representando a maioria desse setor.

O segmento que mais cresceu no ano passado foi o de atividades de estética e similares, com avanço de 20%, chegando a 15,5 mil negócios.

Foto: GESTMIDIAS/Divulgação Wemerson Gomes conta que está sempre buscando aperfeiçoamentos para acompanhar as tendências

Estar nas redes sociais é básico e ligado às tendências é fundamental. No momento, a grande moda é o visagismo, que é o conjunto de técnicas usadas para valorizar a beleza de um rosto.

Seja no corte e na barba para os homens, assim como na maquiagem, e cosméticos para mulheres, algumas técnicas se misturam entre as preferências, como design de sobrancelhas e tinturas.

Wemerson conta que atende tanto mulheres quanto homens, mas percebe que o público masculino tem mais e mais técnicas novas para o trato de sua imagem. Há clientes que demandam quase uma hora no trato do cabelo e mais outros 40 minutos no da barba.

"(A profissão) é algo familiar desde os 14 anos. Mas foi a partir dos 17 anos que comecei a me especializar, foi quando aprendi a trabalhar com barbas, colorações e toda parte artística da profissão. E de lá pra cá só evolução, fazendo mais cursos de aprimoramento e vendo as tendências", destaca.

Atendendo em no MaryJohn Beauty, no Meireles, ele conta que a demanda dos homens cresceu bastante há seis anos. Os clientes estão antenados e muitos já chegam com demandas específicas que são complementadas com o conhecimento técnico do profissional.

"Um novo penteado ou corte, uma boa maquiagem, são coisas que transformam a autoestima dos clientes", destaca.

Tendo em vista esse mercado em crescimento e a demanda dos profissionais por uma contínua especialização, a segunda edição do Outlet Feira Regional da Beleza, organizada pela Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará (Acec), foi aberta nesse domingo, 21, e segue até terça-feira, 23, no Centro de Eventos do Ceará.

De acordo com a organização, a Feira da Beleza no Ceará é o segundo maior evento do Brasil no segmento. Sempre realizada no segundo semestre, agora também possui uma versão menor, aberta ao público em geral, além dos profissionais do setor.

O presidente da Acec, Gurgel do Amaral, destaca que, após a primeira versão Outlet ter sido um sucesso, agora eles praticamente dobraram o espaço do evento e a quantidade de stands. São esperadas 40 mil pessoas em três dias.

"Neste ano, nós teremos uma novidade muito boa para os profissionais que são 15 palestras gratuitas para turmas de 20 pessoas, com inscrições feitas presencialmente no stand da Acec no evento. Em cada dia de evento serão cinco palestras diferenciadas".

Serão cursos sobre diferentes aspectos na área da beleza, como empreendedorismo, gestão de salões e produtos.

"O profissional precisa ter um conhecimento diverso hoje. Eu já fui instrutor de educação profissional e na época era exigido dos alunos do curso o ensino primário. Hoje já é exigido o Ensino Médio porque o profissional da beleza além de artista é um técnico", diz.

No espaço, além dos profissionais do setor de beleza terem acesso a cursos e contato com marcas, os consumidores em geral poderão aproveitar as promoções das vendas outlet. Uma série de serviços também serão oferecidos, como cortes de cabelo grátis.

Estratégias de desenvolvimento Regional

PROFISSIONAIS DA BELEZA NO CEARÁ

CABELEIREIROS, MANICURES E PEDICURE

Total de empresas formalizadas: 25.921

Empresas abertas em 2023: 3.770

Crescimento em um ano: 17%

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E SIMILARES

Total de empresas formalizadas: 15.550

Empresas abertas em 2023: 2.607

Crescimento em um ano: 20,1%

COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL

Total de empresas formalizadas: 49.419

Empresas abertas em 2023: 6.422

Crescimento em um ano: 14,9%

FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL

Total de empresas formalizadas: 348

Empresas abertas em 2023: 21

Crescimento em um ano: 6,4%

SETOR DA BELEZA

Total de empresas formalizadas: 91.238

Empresas abertas em 2023: 12.820

Crescimento em um ano: 16,3%

Fonte: Sebrae

Solidariedade

Por meio da campanha Doação de Amor, promovida pelo terceiro ano pela Acec, o evento coletou alimentos não perecíveis para serem doados a instituições de caridade. Também houve campanha para doação de cabelo