Renegociação do FNE supera marca de R$ 103 milhões no Ceará

No Ceará, 1.252 empreendedores já regularizaram suas dívidas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). De acordo com o Banco do Nordeste (BNB), o montante negociado até ontem chega a R$ 103 milhões.

Este é o maior volume absoluto de valores alcançado entre os estados do Nordeste, onde o BNB atua. Além disso, o balanço apontou R$ 72,8 milhões de recebimento à vista (liquidações das dívidas), proporcionando alívio financeiro significativo para clientes.

Negociações

As negociações do FNE foram reabertas com base na Lei 14.554/2023, que abriu a possibilidade de desconto de até 90% nos encargos das dívidas. Para parcelamentos, o vencimento final fica para novembro de 2032, havendo ainda a regularização do cadastro do cliente junto ao Banco.

Essas condições foram oferecidas para operações feitas antes de 24 de abril de 2016 e que estão em situação de inadimplência desde 31 de outubro de 2021.

De acordo com o BNB, as operações foram realizadas pelas 45 agências de abrangência do Banco do Nordeste no Ceará, até o dia 24 de abril deste ano, período determinado com base no decreto que regulamenta a lei.

A superintendente Estadual do Banco do Nordeste do Ceará, Eliane Brasil, realça a importância do instrumento de regularização de dívidas.

"Mais do que alcançar números, estamos contentes por evidenciar a preocupação do BNB de poder resolver a situação negocial desses empreendedores, que poderão ter suas atividades impulsionadas, e com isso firmar sua missão de gerar o desenvolvimento do Estado e do Nordeste. A Lei de Renegociação traz muitos benefícios para o mutuário que vinha inadimplente e precisa retomar sua vida financeira com tranquilidade". (Irna Cavalcante)





