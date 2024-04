Porto do Pecém registra alta de 18% na movimentação de cargas no 1º trimestre

Foto: JÚLIO CAESAR PORTO do Pecém é preparado para transportar amônia verde para o Exterior

O Porto do Pecém, no Ceará, apresentou crescimento na movimentação geral de cargas de 18% no primeiro trimestre (janeiro a março) de 2024 ante igual período do ano passado.

Enquanto em 2023 foram 3,7 milhões de toneladas, este número subiu agora para 4,4 milhões.

Se a base de comparação for fevereiro, mês imediatamente anterior, a alta foi maior, registrando +26% ou 1.523.833 toneladas em março frente a 1.287.128.

Quando se fala na movimentação de cargas entre portos do País, ou a chamada cabotagem, o Porto do Pecém contabiliza o maior índice na carga conteinerizada (50,5%), seguido pelo granel sólido (43,3%) e pela carga geral/solta (6,3%).

Dentre os principais produtos movimentados estão minérios, cereais, combustíveis minerais, ferro fundido, plásticos e bebidas.

Mas quando se olha para a navegação em longo curso, o maior movimento foi de granel sólido (52%), seguido pela carga geral/solta (40%) e pela carga conteinerizada (8%).

Neste caso, os destaques de materiais foram combustíveis minerais, ferro fundido, máquinas, frutas sal e minérios.

Sobre os resultados, André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém, destaca em comunicado que a exportação de minério de ferro, movimentação de contêineres, eólicos, materiais siderúrgicos e fertilizantes foram pilares do crescimento nesse primeiro trimestre.

"É um bom começo, reforça a eficiência operacional do Porto e a nossa posição como um dos principais terminais portuários do Norte e Nordeste do Brasil”, frisa.

E para se ter ideia, o Porto do Pecém é considerado um terminal multicargas por movimentar granéis sólidos, granéis líquidos, contêineres e cargas em geral nos 10 berços que possui.

Hoje seu hub portuário é conectado por sete linhas de cabotagem e três de longo curso. O porto faz parte do Complexo do Pecém (Cipp S/A), uma joint venture formada pelo Governo do Estado e pelo Porto de Roterdã.

O porto do Pecém como a casa do Hub de Hidrogênio Verde



