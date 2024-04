Ceará tem 8 hotéis como melhores do Brasil e mais premiações na lista de luxo

Foto: Divulgação / Rede Carmel INSTALADOS no litoral cearense, dois são da rede Carmel, que ficam na Taíba e na Praia do Cumbuco

O Ceará é o segundo destino com maior número de hotéis de luxo entre os melhores do País. Considerando todas as categorias, são oito hospedagens no Estado que se destacam como as melhores do Brasil.

Os dados são do ranking mundial dos melhores hotéis, o Travellers’ Choice 2024. Veja a lista de locais no Ceará no fim desta matéria.

De acordo com a publicação do Tripadvisor, o Estado conta com quatro estabelecimentos na lista dos estabelecimentos especificamene de luxo, ficando atrás apenas de São Paulo, que concentra seis.

No quesito melhores do Brasil, instalados no litoral cearense, dois são da rede Carmel, que ficam na Taíba (São Gonçalo do Amarante) e na Praia do Cumbuco (Caucaia).

Quando são analisados os hotéis de luxo, acrescentam-se a esta lista o Hotel Vila Selvagem e o Porto das Dunas Praia.

Estes dois últimos estão localizados em Fortim e Porto das Dunas, respectivamente.

Na avaliação da secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o ranking comprova a consolidação do Ceará como um destino de excelência para o mercado de luxo.

"Temos bons equipamentos que oferecem justamente aquilo que o turista deste segmento busca, que é excelência dos serviços e exclusividade. Além do trabalho de promoção que o Estado tem feito, contar com a instalação desses hotéis é de extrema importância para receber bem o visitante e oferecer a melhor experiência de suas vidas", frisa.

O ranking do TripAdvisor premia "o mais alto nível de excelência em viagens", baseado em avaliações e opiniões positivas da comunidade do Tripadvisor nos últimos 12 meses.

Além disso, o Ceará também foi destaque no ranking dos melhores hotéis-boutique, com o Vila Kalango e a Pousada Jeribá em destaque, ambos localizados em Jericoacoara.

Na mesma lista, em seguida, vêm o Preabeach Villas (Preá), o Hotel Vila Selvagem (Fortim) e o Zorah Beach Hotel (Guajiru).

Hotel brasileiro é eleito o melhor do mundo por turistas

O Hotel Colline de France, em Gramado, no Rio Grande do Sul, foi eleito como o melhor hotel do mundo em 2024.

O empreendimento, que tem sua arquitetura e decoração inspiradas no estilo francês, esteve no pódio nos últimos anos, mas a última vez que conseguiu a primeira colocação foi há 3 anos, em 2021.

Esse ranking é divulgado anualmente pela plataforma de viagens Tripadvisor, a partir das avaliações feitas pelos viajantes em um intervalo de 12 meses. No caso do Colline de France, 4.252 mil avaliações foram registradas, que renderam 5 estrelas para a hospedagem brasileira.

Entre os elogios registrados por hóspedes na página do hotel no Tripadvisor, está o de Maria Veronica, que se hospedou para comemorar suas bodas de 10 anos de casamento.

"O hotel não só entendeu a importância da ocasião, mas também nos proporcionou momentos verdadeiramente únicos e memoráveis", escreveu.

Apesar de não ter alcançado o primeiro lugar desde 2021, o hotel gaúcho ainda seguiu firme no pódio entre os viajantes. Em 2023, o Colline ficou em terceiro lugar no ranking e, em 2022, esteve na segunda posição.

Onde estão os melhores hotéis do Ceará segundo o Travellers’ Choice 2024

Geralmente as categorias vão do 1º ao 25º colocado no Brasil e O POVO lista somente os hotéis do Ceará

Colocação na categoria melhores do Brasil

17º lugar - Carmel Taiba Exclusive Resort (Taíba)



(Taíba) 18º lugar - Carmel Cumbuco Resort (Cumbuco)

Colocação na categoria luxo no Brasil

12º lugar - Carmel Taiba Exclusive Resort (Taíba)



14º lugar - Carmel Cumbuco Resort (Cumbuco)



17º lugar - Hotel Vila Selvagem (Fortim)

(Fortim) 18º lugar - Porto das Dunas Praia Hotel (Aquiraz)

Colocação na categoria hotel boutique no Brasil

1º lugar - Vila Kalango (Jericoacoara)



(Jericoacoara) 8º lugar - Pousada Jeribá (Jericoacoara)



(Jericoacoara) 12º lugar - Preabeach Villas (Preá)



(Preá) 18º lugar - Hotel Vila Selvagem (Fortim)



24º lugar - Zorah Beach Hotel (Guajiru)

Confira ranking dos melhores Hotéis do mundo em 2024, segundo turistas

Um empreendimento brasileiro lidera a lista, mas é seguido por hospedagens igualmente paradisíacas. Em segundo lugar, viajantes elencaram o OBLU SELECT Lobigili, um lugar nas ilhas Maldivas em que as acomodações estão diretamente repousando em cima das águas cristalinas.

No terceiro lugar de 2024, o La Siesta Hoi An Resort & Spa é um resort cinco estrelas no Vietnã com 6.568 avaliações. Segundo a plataforma, as comodidades do local são reconhecidas pelo seu 'charme colonial' e ambiente luxuoso.

Hotel Colline de France – Gramado, Brasil Oblu Select Lobigili – Malé, Maldivas La Siesta Hoi An Resort & Spa – Hoi An, Vietnã Adiwana Suweta – Bali, Indonésia Iberostar Grand Packard – Havana, Cuba Emerald Maldives Resort & Spa – Fasmendhoo, Maldivas La Siesta Classic Ma May – Hanói, Vietnã Secrets Akumal Riviera Maya – Akumal, México Padma Resort Ubud – Bali, Indonésia Sofitel Mexico City Reforma – Cidade do México, México

Com informações de Guilherme Siqueira

